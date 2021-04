Tập kết vật liệu xây dựng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Trên địa bàn TP Thanh Hóa tình trạng một số hộ dân sửa chữa, xây mới nhà ở nhưng để vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè vừa gây mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường, còn ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là vào giờ tan tầm.

Theo quy định tại điểm a, khoản 6, điều 12, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Đổ, để trái phép vật liệu, chất thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Ngoài ra, buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép (không có giấy phép hoặc không đúng với giấy phép) và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Do vậy, mỗi cá nhân, tổ chức khi tiến hành xây dựng các công trình cần nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, thực hiện những biện pháp bảo đảm an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông khi đi qua như: bố trí biển cảnh báo, rào chắn hoặc có người hướng dẫn tại những nơi đường hẹp, khuất tầm nhìn… nhằm đảm bảo việc tham gia giao thông của người dân được thông suốt, an toàn.

Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xử phạt nghiêm các vi phạm theo quy định tại Khoản 8, Điều 74, Nghị định 100/NĐ-CP, ngày 30-12-2019.

Quốc Hương