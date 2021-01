Tăng cường cảnh giác với nạn trộm cắp tài sản dịp cuối năm

Cứ đến thời điểm gần Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp với hành vi ngày càng chuyên nghiệp và liều lĩnh. Để đảm bảo an toàn, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình, góp phần gìn giữ an ninh trật tự.

Các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng sơ hở của chủ các công trình xây dựng để lấy đồ.

5 giờ 30 phút sáng một ngày trung tuần tháng 1-2021, chị T.T.D., ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa ngủ dậy đi từ ngôi nhà cũ ra ngôi nhà mới đang xây dựng để chuẩn bị nấu nước cho thợ uống thì tá hỏa phát hiện ra cánh cửa sắt của ngôi nhà mới mở toang, khóa cửa nhà tôn - ngôi nhà kho để đồ cũng bị cắt. Qua kiểm tra, chị thấy một số thiết bị xây dựng của máy tời, máy trộn bê tông, máy bơm nước, dây điện, dây ba lăng xích sắt làm giàn giáo... đã không cánh mà bay.

Chị vô cùng ngạc nhiên vì trong mấy tháng xây dựng nhà, mọi việc đều thuận lợi. Nghĩ rằng an ninh khu vực tốt nên đêm hôm đấy chị chủ quan không ở lại trông coi. Không ngờ, các đối tượng đã lợi dụng lúc đêm khuya thanh vắng cắt khóa vào nhà lấy các đồ vật trên. Trước sự việc trên, chị đã trình báo Công an phường Đông Vệ.

Biết chị D. bị mất trộm đồ, chị N.T.T. cách vài nhà sang cho biết, chỉ trong vòng 30 phút thợ nghỉ trưa không mang giàn giáo vào nhà mà bị mất luôn. Khi chị xem lại camera an ninh nhà bên cạnh thì thấy 2 thanh niên đi xe máy ngang nhiên bốc 2 giàn giáo lên xe đi giữa thanh thiên bạch nhật.

Tương tự như nhà chị T., anh M. sau nhà cũng cho biết, anh thuê đám đất rộng 132m2 làm xưởng rửa xe ô tô. Trong quá trình xây dựng, anh mua rất nhiều sắt, tôn để trong nhà kho khóa cửa lại. Vậy mà, chỉ trong khoảng thời gian ngắn gần sáng, lơ là mất cảnh giác, bọn trộm bẻ khóa vào lấy 10 thanh xà gồ của gia đình anh. Biết anh mất trộm, các chị đi thu mua đồng nát mách cho anh đến quán thu mua phế liệu để chuộc về. “Bực lắm em ạ. Chúng nó không coi ai ra gì cả, chúng liều lĩnh mang cả xe ba gác đến chở đồ của nhà mình đi” - anh M. chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Gi., ở TP Thanh Hóa - người có thâm niên hàng chục năm đấu thầu các công trình xây dựng nhà ở trên các mặt bằng của TP Thanh Hóa cho biết: Không phải gần tết, các đối tượng trộm cắp mới hoành hành mà gần như các đối tượng này luôn có mặt trên các công trình xây dựng, nhà dân đang xây để theo dõi. Khi chủ nhà hoặc người trông coi không có mặt là chúng xách đi bất cứ thứ gì có thể bán được. Dù là 10.000 đồng đến 100.000 đồng hoặc có giá trị cao hơn. Thủ đoạn của bọn trộm thường lợi dụng lúc đêm khuya hoặc giữa buổi trưa, thời điểm không có người đi lại để ra tay hoạt động. Thậm chí không ít vụ mất trộm xảy ra ngay cả ban ngày, kể cả những lúc có đông thợ đang làm.

Cũng theo anh Gi., hiện nay các đối tượng này còn trắng trợn mang theo cả thang nhôm rút gọn 6m, trèo lên tầng 2 của các công trình đang xây lấy đồ thả xuống tầng 1 để chở đi. Hoặc dùng các dụng cụ mở, cắt khóa rất tinh vi để lấy đồ. Anh và nhiều chủ thầu xây dựng cũng như các chủ nhà đã và đang xây dựng bị mất rất nhiều tài sản, máy móc thiết bị phục vụ xây dựng có giá trị lớn. Có những bộ dây ba lăng xích sắt làm giàn giáo lên tới hơn 11 triệu đồng, nhưng khi các đối tượng trộm cắp bán đi giá lại rất rẻ. Có những lần bị mất trộm đồ xong anh phải tìm đến các cửa hàng phế liệu để tìm mua đồ cũ về lắp hoặc chuộc lại đồ.

“Có điều tôi thấy băn khoăn, tại sao các đối tượng trộm cắp ngang nhiên hoành hành trên các công trình đang xây dựng như vậy mà không bị lực lượng công an truy bắt. Mặc dù các gia đình bị mất trộm đã đến cơ quan công an trình báo nhưng gần như rơi vào im lặng. Giá như lực lượng công an có một chuyên án dành cho những vụ trộm cắp trên các công trình xây dựng, bắt bỏ tù vài đối tượng thì các đối tượng này mới sợ pháp luật được, còn không thì chúng nó vẫn ngang nhiên trộm cắp của dân” - anh Nguyễn Văn Gi. bức xúc nói.

Được biết, các đối tượng trộm cắp không chỉ hoành hành trên các công trình xây dựng mà hiện nay chúng còn manh động đột nhập vào nhà dân để cướp tài sản. Điển hình như vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 6-1-2021, khi chị N.T.H.Y., ở phường Đông Hải, TP Thanh Hóa đang ngủ thì có một người đàn ông mặc áo trùm đầu, cầm dao đột nhập vào nhà dọa giết nhằm cướp tài sản. Quá hoảng sợ, chị Y đã phải đưa hết số tiền mình có (khoảng 1,2 triệu đồng) cho đối tượng này. Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, xác định Nguyễn Văn Lãm chính là đối tượng đã gây ra vụ cướp. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Lãm khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hay như mới đây, Công an thị xã Nghi Sơn đã điều tra làm rõ, bắt giữ Nguyễn Ngọc Cừ (sinh năm 1983) ở xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, là đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh, đã gây ra gần 20 vụ trộm cắp với giá trị tài sản hàng tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Cừ khai trước khi thực hiện hành vi trộm cắp, Cừ chuẩn bị cưa cắt khóa, xà beng, dùi cui điện, dao kiếm, một mình đi xe máy không biển kiểm soát dọc Quốc lộ 1A từ huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đến thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), thấy gia đình nào sơ hở là đột nhập, phá két, phá tủ trộm cắp rồi đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Chỉ tính từ đầu tháng 11-2020 đến khi bị bắt, đối tượng này đã liên tiếp gây ra gần 20 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị hàng tỷ đồng. Trong đó có 8 vụ trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, 7 vụ trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Nhiều vụ, khi bị chủ nhà phát hiện, Cừ đã sử dụng dùi cui điện dí vào người khiến nạn nhân tê liệt không thể hô hoán rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trước nữa, vào ngày 10-4-2020, Trần Văn T., sinh năm 2000 ở phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn đến nhà bà Lê Thị H. là bác ruột để vay tiền. Khi đến nơi do không có ai ở nhà, cửa chính lại mở nên T. mới nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. T. đi ra vườn nhặt một hòn đá rồi đi vào bên trong nhà, khi vào phía bên trái phòng khách, T. thấy một cái rương gỗ đựng đồ có khóa bên ngoài nên dùng đá đập và phá khóa. Mở rương T. thấy một quyển vở học sinh và một chiếc ví màu xanh bên trong có 13.000.000 đồng. T. lấy số tiền trên, ném hòn đá ra vườn rồi đi về nhà. Toàn bộ số tiền trên T. đã tiêu xài cá nhân hết...

Trước diễn biến phức tạp, manh động của loại tội phạm trộm cắp tài sản như hiện nay và để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này thì ngoài sự vào cuộc của cơ quan công an, chủ các công trình, chủ thầu, cơ quan, đơn vị phải tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản như cất các loại máy móc, thiết bị khi không có nhu cầu sử dụng, cắt cử người trông coi vào giờ nghỉ, ban đêm; tăng cường khóa cửa, lắp các thiết bị camera giám sát an ninh... để cùng với chính quyền và ngành chức năng kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định xã hội trong dịp tết đến, xuân về.

