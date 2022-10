Sớm có giải pháp khắc phục nhiều tuyến đường tỉnh xuống cấp

Nhiều tuyến đường tỉnh như 505, 522B, 523... đã và đang xuống cấp nghiêm trọng do quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ thi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 làm ảnh hưởng đến giao thương, đi lại của Nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Trước thực trạng này, đề nghị Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long tiến hành sửa chữa, thực hiện hoàn trả mặt đường theo cam kết.

Tuyến đường tỉnh 505 qua địa bàn xã Công Liêm (Nông Cống) xuống cấp (ảnh 1 và 3). Tuyến đường tỉnh 522B qua địa bàn xã Hà Tiến (Hà Trung) với nhiều “ổ voi, ổ gà” (ảnh 2).

Hàng loạt những hệ lụy

Kể từ khi triển khai Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020, lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường địa phương tăng đột biến. Trong đó có các xe ô tô chở vật liệu phục vụ thi công dự án có tải trọng lớn vượt quá tải trọng thiết kế của các tuyến đường địa phương, như: Đường tỉnh 516C, 516B, 516D, 523, 522, 522B, 502 và các tuyến Quốc lộ 217B, 217, 47 làm hư hỏng nền, mặt đường, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của Nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ghi nhận của phóng viên tại huyện Hà Trung, kể từ khi dự án làm đường cao tốc Bắc - Nam triển khai qua địa bàn huyện, người dân xã Hà Tiến nhiều lần bày tỏ thái độ bức xúc, thậm chí ngăn chặn xe chở vật liệu vì tuyến đường tỉnh 522B bị xuống cấp nghiêm trọng.

Theo phản ánh của người dân, đây được xem là tuyến đường huyết mạch, có lưu lượng người và phương tiện lưu thông đông, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn di chuyển qua lại khiến tuyến đường nhanh chóng xuống cấp. Bà Mai Thị Tâm, người dân xã Hà Tiến, kiến nghị: “Việc thực hiện dự án trọng điểm người dân rất đồng tình. Tuy nhiên, để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến dân sinh, môi trường thì lực lượng chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát về tải trọng và có giải pháp về môi trường trong quá trình vận chuyển đất. Trước mắt cần sớm có giải pháp xử lý những “ổ voi, ổ gà”, tránh những vụ tai nạn thương tâm đáng tiếc”.

Tương tự, tuyến đường tỉnh 505 đoạn qua các xã Thăng Thọ, Công Liêm, Công Chính, huyện Nông Cống dài hơn 13km sau một thời gian phải “gồng mình" chống đỡ những đoàn xe vận tải phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam đã xuống cấp. Mặt đường bị biến dạng, phần nhựa bong tróc, xuất hiện những sụt lún, hố sâu... gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Khẩn trương thực hiện cam kết sử dụng, hoàn trả và sửa chữa

Ông Vũ Văn Được, Chủ tịch UBND xã Hà Tiến (Hà Trung) cho biết: "Việc tuyến đường bị xuống cấp nguyên nhân chính là do các xe vận tải chở đất san lấp phục vụ dự án. Đã nhiều lần xã kiến nghị với đơn vị thi công có giải pháp khắc phục những vị trí hư hỏng và đơn vị đã thực hiện, tuy nhiên tình trạng xuống cấp vẫn tiếp diễn. Xã sẽ tiếp tục kiến nghị đơn vị thi công khắc phục những vị trí “ổ voi, ổ gà” để người dân đi lại an toàn”. UBND xã Công Liêm cũng đã có văn bản đề nghị UBND huyện Nông Cống cùng các nhà thầu đang thi công tìm biện pháp khắc phục, cải tạo tạm thời mặt đường để Nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Được biết, Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) Thanh Hóa cũng đã gửi văn bản tới Ban QLDA Thăng Long - Bộ GTVT. Cụ thể, ngày 18-4-2022 tại Văn bản số 1907/SGTVT-QLGT và gần đây nhất, ngày 15-8-2022, Sở GTVT tiếp tục có Văn bản số 4296/SGTVT-QLGT về việc khẩn trương thực hiện cam kết về sử dụng, hoàn trả và sửa chữa hư hỏng, bảo đảm giao thông các tuyến đường tỉnh sử dụng làm đường vận chuyển vật liệu thi công Dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Đối với gói thầu số 11, số 12 qua địa bàn huyện Hà Trung và gói thầu số 13 qua địa bàn huyện Yên Định, Ban QLDA Thăng Long, nhà thầu thi công đã phối hợp với Sở GTVT và một số địa phương, đơn vị quản lý tuyến đường tổ chức rà soát, thống kê các đoạn tuyến đường, đường tỉnh sử dụng làm đường vận chuyển vật liệu để phục vụ thi công dự án cao tốc, ký biên bản xác nhận sử dụng các đoạn tuyến đường tỉnh để phục vụ thi công dự án. Đối với gói thầu số 14, qua địa bàn huyện Thiệu Hóa, Ban QLDA Thăng Long và liên danh nhà thầu đã phối hợp với Sở GTVT kiểm tra, rà soát hiện trạng, xác nhận tuyến đường sử dụng để làm đường phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, sau khi rà soát, các đơn vị không thực hiện việc ký biên bản.

Đến nay, Ban QLDA Thăng Long và các nhà thầu chưa thực hiện ký cam kết theo chỉ đạo của Bộ GTVT và UBND tỉnh. Trước đó, ngày 15-10-2021 UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 16217/UBND-CN đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các ban QLDA, nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện ký cam kết sử dụng và hoàn trả các tuyến đường địa phương sử dụng làm đường vận chuyển vật liệu phục vụ thi công. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã có Công văn số 12717/BGTVT-CQLXD về việc sửa chữa đảm bảo giao thông các tuyến trong quá trình thi công dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Ngày 22-9-2022, Bộ GTVT cũng đã có Văn bản số 9726/BGTVT-CQLXD gửi Ban QLDA Thăng Long về việc sửa chữa các hư hỏng trên tuyến đường tỉnh 522B; 523. Cụ thể, Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương phối hợp với Sở GTVT Thanh Hóa, UBND huyện Hà Trung và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế và xác định hư hỏng của 2 tuyến đường tỉnh 522B, 523 do các phương tiện vận tải phục vụ thi công các gói dự án gây ra. Đồng thời, thống nhất thực hiện ngay các giải pháp khắc phục sửa chữa hư hỏng, kiểm soát tải trọng xe... Đối với các tuyến đường địa phương khác sử dụng làm đường phục vụ thi công dự án, yêu cầu Ban QLDA Thăng Long phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, xác định và thống kê các hư hỏng để thống nhất và thực hiện ngay các giải pháp khắc phục, sửa chữa, thực hiện hoàn trả theo cam kết (nếu có).

Hy vọng với những kiến nghị của các địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cũng như sự chỉ đạo của Bộ GTVT, Ban QLDA Thăng Long và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm trả lại mặt đường để Nhân dân dễ dàng đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Đình Giang