Người đi bộ và xe thô sơ vào ban đêm nên mặc đồ màu sáng hoặc có phản quang

Những năm gần đây, việc tham gia tập luyện thể dục, thể thao đã trở thành nhu cầu, thói quen của đông đảo người dân. Các phong trào rèn luyện sức khỏe như: đi bộ, chạy, đạp xe, thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn... phát triển khá mạnh ở các địa phương. Trong đó, đi bộ vào buổi tối được coi là hình thức vận động nhẹ nhàng được rất nhiều người lựa chọn và ưa thích.

Tuy nhiên, qua phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ, thì nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không nhường đường cho người đi bộ. Bên cạnh đó người đi bộ cũng chưa chấp hành đúng nguyên tắc khi tham gia giao thông như: đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát để đảm bảo an toàn trước khi đi qua đường. Đặc biệt, thời điểm ban đêm hoặc chập choạng tối, khi lưu thông trên quốc lộ, đường vắng, không đèn đường, nhiều người đi bộ hoặc đi xe thô sơ đi ngang qua đường, do mặc áo đen hoặc tối màu nên người lái xe ô tô khó phát hiện được rất dễ dẫn đến việc gây tai nạn giao thông. Bởi, thông thường, người điều khiển phương tiện xe cơ giới thường tập trung chú ý đến các vật phát sáng, nhất là các phương tiện xe cơ giới chạy ngược chiều để phòng tránh va chạm, tai nạn.

Vì vậy khi đi bộ, hay đi xe đạp vào ban đêm trên đường không có đèn đường chiếu sáng nhất thiết bạn phải mặc áo màu sáng hoặc là các áo phản quang, đeo các dây phản quang trên xe, hoặc tự tạo bằng cách dính băng phản quang lên quần áo hay lên thân xe để người điều khiển các phương tiện ô tô, xe máy thấy và tránh từ xa, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Minh Vũ