Làm rõ nội dung phản ánh của người dân về việc xã Xuân Lai vi phạm chỉnh trang tường chắn chân đê và mái đê

Sau khi nắm bắt thông tin phản ánh của một số người dân về việc xã Xuân Lai (Thọ Xuân) vi phạm chỉnh trang tường chắn chân đê và mái đê, phóng viên Báo Thanh Hóa đã tìm hiểu và ghi nhận thực tế để làm rõ nội dung phản ánh của người dân tại địa phương.

Tuyến tường chắn chân đê và mái đê đoạn trước cổng công sở xã Xuân Lai (Thọ Xuân) sau khi được triển khai chỉnh trang.

Tuyến tường chắn chân đê trước cổng công sở xã Xuân Lai được xây dựng từ năm 2010 để chắn đất mái đê. Tuyến tường được xây dựng bằng gạch vồ, không có trụ cũng như không đặt ống thoát nước để tiêu nước mái đê nên qua thời gian sử dụng đã hư hại, xuống cấp, xói mòn nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều năm trở lại đây tuyến tường này liên tục là “điểm đen” bị xe tải, xe công-ten-nơ đâm, làm rạn nứt, sập, vỡ với nhiều đoạn dài từ 5 - 10m. Những đoạn tường bị vỡ, vào mùa mưa, lũ, nước đã xối đất trên đê xuống Quốc lộ 47B, làm ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến đường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Đình Phú, thôn 3, xã Xuân Lai, cho biết: “Việc xã Xuân Lai có chủ trương và đã triển khai thực hiện chỉnh trang lại tuyến chân đê và mái đê rất được bà con Nhân dân chúng tôi ủng hộ. Vì nhiều năm qua, những đoạn chân đê bị hư hỏng đã làm ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông đi lại, gây nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; mái đê thì đất, đá lởm chởm, vừa xấu, vừa bẩn gây mất mỹ quan cho bộ mặt nông thôn của xã”.

Mặt khác, theo ghi nhận từ phía người dân, trước đó trên mái đê và chân đê tại các vị trí tường vỡ cũng đã trở thành điểm tập kết rác thải sinh hoạt, nơi đổ rác thải vật liệu xây dựng, xác động vật... của người dân, vì thế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và làm ảnh hưởng đến mỹ quan của xã.

Để đảm bảo an toàn cho tuyến đê, an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, tạo cảnh quan, mỹ quan nông thôn, ông Lê Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Xuân Lai, cho biết: “UBND xã đã báo cáo và được Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã tại kỳ họp thứ 14, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, thống nhất chủ trương sửa chữa, cải tạo lại tường chắn chân đê và trồng cây mái đê trước cổng UBND xã. Song song với đó, UBND xã Xuân Lai đã có Văn bản số 29/UBND-VP ngày 5-3-2021 đề nghị Hạt Quản lý đê điều huyện Thọ Xuân thống nhất cho UBND xã sửa chữa, cải tạo, xây mới 1 đoạn tường chắn đất bê tông tại góc cũ được xây dựng tại vị trí tiếp giáp (phía bên trong) bờ chắn đất cũ và trồng cây cảnh để bảo đảm mỹ quan cho tuyến đê. Nguồn kinh phí thực hiện do UBND xã Xuân Lai chủ trì”.

Được biết, giai đoạn 2016-2020, Hạt Quản lý đê điều Thọ Xuân đã đăng ký xây dựng tuyến đê kiểu mẫu từ km 11+ 800 - km 19+800 thuộc đê tả sông Chu đi qua các xã Trường Xuân và xã Xuân Lai. Là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý tuyến đê trên địa bàn huyện Thọ Xuân, căn cứ đề nghị của UBND xã Xuân Lai gắn với việc thực địa, kiểm tra hiện trạng tuyến đê đoạn qua xã Xuân Lai, đồng thời nhằm tiếp tục hoàn thành các tiêu chí về xây dựng tuyến đê kiểu mẫu trên địa bàn huyện, ngày 8-3-2021, Hạt Quản lý đê điều huyện Thọ Xuân đã có biên bản thống nhất và hướng dẫn xã Xuân Lai tổ chức thực hiện bám sát các quy định pháp luật. Theo đó, xã Xuân Lai đã thực hiện gia cố bờ tường chắn đất bằng bê tông, chiều cao 1,3m, dày 35cm, dài khoảng gần 100m ngay sát bờ tường chắn đất cũ. Đồng thời, trồng cây tạo khuôn viên, cảnh quan cho mái đê với tổng chiều dài là 100m, rộng 5m trước cổng UBND xã. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Năng Dũng, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê điều huyện Thọ Xuân, cho biết: “Việc xã Xuân Lai chỉnh trang đổ bê tông tường chắn đất chân đê và trồng hoa trên mái đê trước cổng công sở xã Xuân Lai đã cơ bản đáp ứng tiêu chí xây dựng tuyến đê kiểu mẫu. Đề nghị xã Xuân Lai tiếp tục nhân rộng các đoạn còn lại để sớm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tuyến đê kiểu mẫu”.

Tuyến tường chắn chân đê và mái đê đoạn trước cổng UBND xã Xuân Lai đã hoàn thành và đã được đưa vào bàn giao, sử dụng hơn 1 năm. Qua ghi nhận, cho thấy việc xã Xuân Lai triển khai thực hiện chỉnh trang sửa chữa, cải tạo lại tường chắn chân đê và trồng cây mái đê đã đem lại hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông; đồng thời, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường và tạo được cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho đô thị Xuân Lai.

Bài và ảnh: Lê Phượng