Đề phòng trộm cắp tài sản dịp cuối năm

Công việc bận rộn nên nhiều người thường vội vã, chủ quan hoặc mất cảnh giác trong bảo vệ tài sản, vô tình tạo kẽ hở để kẻ gian đột nhập trộm cắp, nhất là vào dịp cuối năm. Vì vậy, bên cạnh sự tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, mỗi người hãy tự đề cao cảnh giác và áp dụng các biện pháp phòng ngừa trộm cắp để bảo vệ tài sản, sự an toàn của gia đình.

Công an xã Hoằng Sơn (Hoằng Hóa) tuyên truyền, nhắc nhở người dân đề cao cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản.

18h ngày 28-5-2020, Lê Văn C. (sinh năm 1987) và Nguyễn Trung V. (sinh năm 1992) đều trú tại thị xã Nghi Sơn rủ nhau đi xe máy dạo một vòng quanh một số phường với ý định trộm cắp tài sản. Khi đi xe máy đến nhà anh Đỗ Công A. thấy có 1 chiếc xe đạp thể thao địa hình không khóa dựng trước cửa nhà, không có người trông coi, V. bảo C. đứng cảnh giới, còn mình tiến lại gần dắt chiếc xe đạp lại đưa cho C. đi trước, V. đi xe máy theo sau. Cả hai đem xe đến nhà một người thu mua phế liệu và bán với giá 350.000 đồng. Sau khi tiêu hết số tiền bán xe đạp, khoảng 20h cùng ngày, hai thanh niên trên lại tiếp tục đi đến một cửa hàng tạp hóa, quan sát thấy cửa hàng không có ai trông coi nên C. bảo V. dừng xe, đứng ngoài cảnh giới, còn mình thì đi vào trong cửa hàng đến quầy thu ngân. Thấy chiếc tủ bán hàng không khóa, bên trong có hộp sắt tròn đựng tiền và rất nhiều thẻ cào điện thoại, C. mở tủ lấy toàn bộ số tiền và thẻ cào điện thoại cho vào hai túi quần rồi đi ra ngoài, lên xe chạy về nhà. C. và V. đếm và chia nhau tổng số tiền trộm cắp được là 3.800.000 đồng, số thẻ cào điện thoại có tổng mệnh giá là 7.650.000 đồng... Sau quá trình điều tra, truy tố, tháng 9-2020, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo trên về tội “Trộm cắp tài sản”, Tòa án Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã tuyên phạt C. mức án 36 tháng tù và V. mức án 9 tháng tù.

Đó là một trong những vụ trộm cắp tài sản diễn ra trên địa bàn thị xã Nghi Sơn trong những tháng vừa qua bị đưa ra xét xử. Các đối tượng phạm tội đều là những thanh niên có tuổi đời còn trẻ, có sức khỏe, đáng lẽ phải tự lao động để có thu nhập cho cuộc sống của mình và gia đình nhưng lại lựa chọn con đường phạm pháp để có tiền tiêu xài. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, hai thanh niên trên thừa nhận đều là đối tượng nghiện ma túy. Hành vi trộm cắp của các đối tượng trên không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác mà còn làm ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội, gây hoang mang lo lắng trong quần chúng Nhân dân. Tình tiết trong vụ án trên cũng cho thấy những bất cẩn, chủ quan của người dân đã vô tình tạo kẽ hở để những đối tượng trên trộm cắp tài sản.

Một vụ việc trộm cắp khác diễn ra vào tháng 6-2020 ở xã Hoằng Tiến (Hoằng Hóa), khi ban quản lý đền Tô Hiến Thành đã đến trình báo Công an xã Hoằng Tiến về việc kẻ gian phá cửa, đột nhập vào đền để lấy trộm tiền trong 2 hòm công đức. Nhận được tin báo, Công an xã Hoằng Tiến lập tức trích xuất camera an ninh tại khu vực đền và phát hiện 3 thiếu niên nghi vấn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xã đã xác định các đối tượng trên ở xã Hoằng Đông. Quá trình điều tra, các cháu khai nhận đã tự ý phá cửa lẻn vào đền để trộm tiền trong hòm công đức với số tiền gần 2 triệu đồng để tiêu xài. Công an xã Hoằng Tiến yêu cầu gia đình các cháu khắc phục hậu quả cho đền và thực hiện biện pháp giáo dục các cháu... Gần đây, Công an xã Hoằng Tiến đã phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa bắt một nhóm đối tượng cạy két sắt trộm cắp tại Nhà thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng và các liệt sĩ xã Hoằng Tiến. Đây cũng là nhóm đối tượng trên chuyên trộm cắp tài sản tại các nhà thờ họ thuộc địa bàn xã Hoằng Tiến và một số xã lân cận.

Ở xã Hoằng Sơn (Hoằng Hóa), tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định, tuy nhiên một số vụ trộm cắp vặt vẫn thường xảy ra. Đại úy Lương Văn Dương, Trưởng Công an xã Hoằng Sơn nhận định: Thông lệ mỗi dịp cuối năm, tình trạng tội phạm trộm cắp tài sản thường có chiều hướng phức tạp. Các phương thức phổ biến là kẻ gian cậy cửa, phá khóa đột nhập vào nhà dân, các cơ quan, công sở, nhà thờ họ để lấy tiền hoặc tài sản có giá trị. Kẻ gian còn lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của người dân để lấy trộm xe máy, xe đạp, điện thoại... hoặc bắt trộm các loại vật nuôi trong gia đình. Vì vậy, để phòng ngừa có hiệu quả đối với loại tội phạm này, Công an xã Hoằng Sơn đã tham mưu cho chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời trực tiếp tổ chức tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở để người dân, chủ các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tự bảo vệ, quản lý tài sản cá nhân bằng cách như: Kiểm tra lại hệ thống khóa cửa, gia cố lại các vị trí mà kẻ gian dễ đột nhập. Mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị nên gắn camera để thuận tiện trong việc theo dõi, giám sát, đề cao cảnh giác với những người lạ mặt xuất hiện tại khu vực dân cư. Trường hợp không may xảy ra mất cắp, mọi người cần bình tĩnh và trình báo ngay để cơ quan công an kịp thời có biện pháp xử lý và truy bắt thủ phạm.

Túng thiếu, không có tiền tiêu xài, dẫn đến những hành vi trộm cắp tài sản. Dịp cuối năm, các phương thức, thủ đoạn của những kẻ gian xảo có ý định trộm cắp còn táo tợn, liều lĩnh và manh động. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, nâng cao ý thức bảo quản tài sản, không lơ là, chủ quan để xảy ra sơ hở, kẻ gian có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.

Bài và ảnh: Minh Hiền