Cần xử lý nghiêm việc treo, dán quảng cáo trái quy định

Quy định cấm và hình thức xử phạt đã rất rõ ràng, nhưng tình trạng treo, dán quảng cáo tại nơi công cộng vẫn diễn ra tràn lan, đặc biệt là tại TP Thanh Hóa.

Luật Quảng cáo (QC) năm 2012 quy định các hành vi trong hoạt động QC bị cấm gồm: QC làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội và treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm QC trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Đồng thời cũng quy định: Người phát tờ rơi QC làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông bị phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng…

Quy định cấm và hình thức xử phạt đã rất rõ ràng, nhưng tình trạng treo, dán QC tại nơi công cộng vẫn diễn ra tràn lan, đặc biệt là trên các tuyến đường Lê Vãn, Phường Lam Sơn; đường Đông Hương, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa)...

Nguyên nhân của tình trạng này có thể do ý thức của các cá nhân, doanh nghiệp còn thấp. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vì lợi ích riêng vẫn bất chấp các quy định khi thuê người để phát tờ rơi, treo, dán QC khắp nơi.

Một nguyên nhân nữa là do lực lượng chức năng chưa sâu sát, thiếu kiên quyết dẫn đến không kiểm soát, xử lý hết các điểm thường xuyên xuất hiện tình trạng vi phạm QC, phát tờ rơi tràn lan, dù trên các sản phẩm quảng cáo đều có số điện thoại, địa chỉ nơi cung cấp sản phẩm quảng cáo.

Để chấm dứt tình trạng QC tràn lan, trả lại vẻ đẹp cho đô thị thì cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương cần thường xuyên duy trì các đợt ra quân và mạnh tay xử lý hơn nữa với các đơn vị, người thực hiện việc treo, dán QC sai quy định.

Quốc Hương