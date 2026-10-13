Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 13/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa làm việc với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và đề xuất các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và các đại biểu dự hội nghị.

Dự buổi làm việc có đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và những kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ.

Tại buổi làm việc, Đoàn ĐBQH tỉnh nghe đại diện UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và những kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo tình hình tội phạm, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Các cơ quan khối nội chính báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026, các đề xuất, kiến nghị với cơ quan Trung ương.

Trong đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo tình hình tội phạm, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác xét xử và hoạt động của ngành; Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thi hành án dân sự năm 2026.

Các báo cáo tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, áp dụng pháp luật và những vấn đề cần kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành ở Trung ương xem xét, giải quyết.

Tại buổi làm việc, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Ủy ban MTTQ tỉnh gửi tới Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu về những định hướng lớn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2026.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc tập trung đề nghị các cấp, ngành xuất phát từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ từ đó đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần quan tâm, giải quyết. Trên cơ sở đó, Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, lựa chọn nội dung phù hợp để thảo luận, chất vấn và kiến nghị tại kỳ họp, góp phần phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; đồng thời chuyển tải những vấn đề từ thực tiễn địa phương vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, cơ quan, đơn vị đã báo cáo, trao đổi, cung cấp thông tin và đề xuất nhiều nội dung quan trọng phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh rà soát, bổ sung các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; chú trọng những vấn đề được phản ánh qua nhiều đợt tiếp xúc cử tri, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Đối với các kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ nhất, cần rà soát kết quả trả lời của từng bộ, ngành Trung ương, đối chiếu với nội dung kiến nghị và tình hình thực hiện tại địa phương. Những nội dung chưa được trả lời hoặc đã có văn bản trả lời nhưng quá trình triển khai còn vướng mắc phải được tổng hợp đầy đủ, làm rõ để Đoàn tiếp tục kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ các báo cáo, ý kiến tại buổi làm việc và kiến nghị của cử tri; phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện tài liệu phục vụ kỳ họp.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, cần tham mưu chuyển đến đúng cơ quan có trách nhiệm, đồng thời theo dõi tiến độ, kết quả xử lý; phối hợp thông tin kết quả giải quyết đến các cơ quan liên quan và cử tri.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Đối với các vị ĐBQH tỉnh, đề nghị nghiên cứu kỹ tài liệu, chủ động lựa chọn những vấn đề gắn với thực tiễn, có tác động lớn đến sự phát triển của tỉnh và đời sống Nhân dân để tham gia thảo luận, chất vấn, góp ý xây dựng pháp luật và trao đổi với các cơ quan Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, việc chuẩn bị nội dung tham gia kỳ họp cần bảo đảm thiết thực, sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc và đề xuất rõ giải pháp tháo gỡ. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri tỉnh nhà.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11, được tổ chức thành 2 đợt. Kỳ họp dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua 43 luật, nghị quyết, cho ý kiến lần đầu với 2 dự luật.

Minh Hiếu