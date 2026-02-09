Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn chúc Tết Bính Ngọ tỉnh Thanh Hóa

Chiều 9/2, tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) do đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đón Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn.

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay gửi tới Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ.

Đồng chí nồng nhiệt chúc mừng Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030; chúc mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh vừa được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV; đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay bày tỏ tin tưởng, trong năm mới 2026 và thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu mới; đồng thời mong muốn hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp, thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 vừa được ký kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của hai địa phương và vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn tặng lẵng hoa chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và lời chúc mừng tốt đẹp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa 2 tỉnh kết nghĩa Thanh Hóa - Hủa Phăn là tài sản vô giá của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân hai tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh hợp tác toàn diện với tỉnh Hủa Phăn, trọng tâm là thực hiện hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa hai bên.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị hai tỉnh phối hợp chặt chẽ để tham mưu cho hai Đảng, hai Nhà nước và các bộ, ngành liên quan của hai nước đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông tại khu vực cửa khẩu Tén Tằn - Xổm Vẳng, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh giao thương, tiêu thụ sắn và các loại nông lâm sản, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân hai bên biên giới, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn chụp ảnh lưu niệm nhân chuyến thăm.

Minh Hiếu