Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn dâng hương Anh hùng dân tộc Lê Lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu hai tỉnh nguyện gìn giữ, phát huy giá trị nền độc lập mà các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để dựng xây, vun đắp tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chiều 9/2, Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn do đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn dẫn đầu, đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi; Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ; Đài tưởng niệm Thanh niên xung phong chiến thắng; Khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã; viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ.

Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Dâng hương tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi, lãnh đạo hai tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của Đức Thái tổ Cao Hoàng đế và các bậc khai quốc công thần cùng nghĩa quân Lam Sơn đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho nước Việt Nam. Phát huy hào khí Lam Sơn và truyền thống hào hùng của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đến dâng hương, dâng hoa tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu hai tỉnh đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ vị Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã cùng Chủ tịch Cay xỏn Phôn vi hẳn đặt nền móng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nhà nước và hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Trước anh linh của Người, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn và hợp tác toàn diện, nỗ lực xây dựng tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn ngày một giàu đẹp.

Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Thanh niên xung phong chiến thắng.

Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm học sinh và giáo viên hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã.

Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Đến dâng hương tại Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ, Đài tưởng niệm Thanh niên xung phong, Khu lưu niệm học sinh và giáo viên hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã và Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, đoàn đại biểu hai tỉnh bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với những cống hiến, hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vì hòa bình, độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn đại biểu hai tỉnh nguyện gìn giữ, phát huy giá trị nền độc lập mà các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để dựng xây, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, vun đắp tình hữu nghị hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn và hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

