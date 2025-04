Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc tại Thanh Hoá

Sáng 3/4, Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá về thực trạng nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở tỉnh Thanh Hoá.

Các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; thành viên Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Thanh Hoá.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên báo cáo tại hội nghi.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã trình bày báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá năm 2024 và công tác nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở tỉnh Thanh Hoá.

Theo báo cáo, xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ tỉnh luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, chất lượng công tác ban hành chủ trương, chính sách, năng lực dự báo đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy luôn bám sát các quy định của Đảng, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định; thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kiên quyết, kịp thời, toàn diện các lĩnh vực, đồng thời tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng, chiến lược để tạo đột phá, động lực mới cho tỉnh phát triển trước mắt và lâu dài.

Cùng với xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, Đảng bộ tỉnh chú trọng công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bài bản, đi vào nền nếp, trở thành các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ về trách nhiệm nêu gương; đa số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc cam kết thực hiện quy định nêu gương.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú...

Thành viên đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ về việc tổ chức thực hiện kế hoạch vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giải quyết vấn đề dân tộc; công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên bày tỏ vui mừng được đón Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến thăm, làm việc tại tỉnh Thanh Hoá. Đồng thời, thông tin thêm những kết quả đạt được của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở tỉnh Thanh Hoá thời gian qua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nêu rõ: Sau hơn 30 năm tiến hành đổi mới, đến thời điểm này Thanh Hoá đang dần trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Kinh tế duy trì tăng trưởng cao, trên từng lĩnh vực đều có những chuyển biến tích cực; văn hoá - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của Nhân dân ổn định. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hoá thời gian qua đã phản ánh quá trình vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, đã sâu sát địa phương, cơ sở; tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, kiến nghị, đề xuất của người dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nêu những mục tiêu, định hướng lớn trong phát triển của tỉnh thời gian tới. Đồng thời khẳng định: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu quan trọng đã đề ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, tạo đột phá để sớm đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo.

Tiếp tục thu hút đầu tư và mở rộng sản xuất các ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh như công nghiệp hóa dầu, hóa chất và chế biến sản phẩm từ hóa dầu; công nghiệp sản xuất, cung ứng điện; công nghiệp cơ khí, điện tử và sản xuất kim loại... Tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống có thị trường tiêu thụ tốt, gắn với phát triển du lịch. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên canh, quy mô lớn gắn với chế biến giá trị gia tăng cao, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội...

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao những đổi mới, sáng tạo và những kết quả nổi bật, toàn diện tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực; công tác nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở tỉnh Thanh Hoá.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi nhấn mạnh: Trong phát triển kinh tế - xã hội, Thanh Hóa đã chủ động vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn của địa phương; đồng thời vừa làm vừa đúc kết kinh nghiệm để vận dụng cho những năm tiếp theo một cách hiệu quả.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Qua phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến được các tầng lớp Nhân dân ghi nhận.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi tin tưởng vào sự bứt phá của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới, đồng thời cho rằng đây là thực tiễn sinh động để đoàn khảo sát cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2025-2030; công tác nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

