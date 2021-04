Nơi lưu giữ tình cảm son sắt, thủy chung giữa TP Thanh Hóa và TP Hội An

Phòng truyền thống TP Thanh Hóa - TP Hội An là nơi lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật gắn liền với những tình cảm son sắt, thủy chung giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai thành phố trong 60 năm qua. Sau khi đưa vào hoạt động, nơi này không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan của Nhân dân, mà còn phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, thêm gắn kết tình cảm, trách nhiệm của hai địa phương.

Hướng đến kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP Thanh Hóa - TP Hội An (Quảng Nam), từ cuối tháng 3-2021, TP Thanh Hóa đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố xây dựng Phòng truyền thống TP Thanh Hóa - TP Hội An, đến nay đã hoàn thành và là một trong những công trình hết sức ý nghĩa, thể hiện tình cảm sâu đậm, son sắt, thủy chung giữa hai thành phố.

Phòng truyền thống là nơi lưu giữ, trưng bày, giới thiệu hơn 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý, mang đậm dấu ấn văn hóa, truyền thống lịch sử, cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai thành phố trong suốt 60 năm qua. Những hình ảnh, hiện vật quý được sắp xếp phù hợp đảm bảo cho việc tham quan một cách thuận lợi.

Tư liệu, hình ảnh và hiện vật quý về hai thành phố được trưng bày, giới thiệu thông qua qua 3 chủ đề, gồm: “TP Thanh Hóa - TP Hội An son sắt thủy chung”, “TP Thanh Hóa - TP Hội An vùng đất và con người”, “TP Thanh Hóa - TP Hội An đổi mới, hội nhập và phát triển”. Đây chính là điểm nhấn, bố cục xuyên suốt toàn bộ không gian của phòng truyền thống.

Ở khu trưng bày với chủ đề “TP Thanh Hóa - TP Hội An son sắt thủy chung” có 37 hình ảnh, 16 hiện vật và nhiều tư liệu được giới thiệu. Những hiện vật, tư liệu đã phản ánh rõ nét tình cảm quý báu, sâu đậm, nghĩa tình son sắt, thủy chung giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai thành phố. Qua trưng bầy cũng làm nổi bật những hoạt động thăm hỏi, động viên, kề vai sát cánh sẻ chia những khó khăn trong suốt thời kỳ đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cho đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển giữa hai địa phương.

Những hiện vật quý trong kháng chiến trống Mỹ được trưng bầy một cách sinh động, cuốn hút người xem.

Còn tại khu trưng bày về chủ đề “TP Thanh Hóa - TP Hội An vùng đất và con người” có 18 hình ảnh, 5 hiện vật, cùng nhiều tư liệu quý giới thiệu về vùng đất và con người TP Hội An; 21 hình ảnh, 14 hiện vật quý giới thiệu về vùng đất và con người TP Thanh Hóa. Những hình ảnh, tư liệu và hiện vật được trưng bày đã khẳng định vùng đất Thanh Hóa và Hội An có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời.

Trong khu trưng bầy người xem có thể tiếp cận nhiều hơn với sưu tập đồ gốm cổ của vùng đất Hội An.

Khu trưng bày về chủ đề “TP Thanh Hóa - TP Hội An đổi mới, hội nhập và phát triển” là một trong những điểm nhấn thu hút người xem. Thông qua 38 hình ảnh và các tư liệu, hiện vật được trưng bày, giới thiệu đã khái quát về những giá trị, đặc trưng tiêu biểu của hai thành phố, đặc biệt là về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa - TP Hội An đạt được trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Cuối cùng, với 3 phiên bản gồm: Chùa Cầu, trống đồng Đông Sơn, cầu Hàm Rồng, cho thấy biểu trưng của hai thành phố, giúp người xem khái quát được những giá trị tiêu biểu về văn hóa của hai thành phố trong lịch sử.

Trần Thanh