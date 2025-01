Đấu tranh với tội phạm cờ bạc dịp Tết Nguyên đán

Mặc dù các cấp, các ngành, nhất là lực lượng công an đã thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo và đấu tranh xử lý nghiêm đối với tội phạm và tệ nạn cờ bạc, tuy nhiên, tình hình này vẫn diễn biến phức tạp, nhất là vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đây là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác như cho vay nặng lãi, bảo kê, siết nợ, trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản... gây bức xúc dư luận xã hội và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự (ANTT).

9 đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề mới bị Công an huyện Hậu Lộc bắt giữ.

Tình hình tội phạm, tệ nạn đánh bạc thời gian gần đây diễn biến khá phức tạp dưới nhiều hình thức, có chiều hướng gia tăng ở nhiều địa phương trong tỉnh. Qua thực tế đấu tranh, phát hiện, bắt giữ các ổ nhóm tổ chức đánh bạc cho thấy, đối tượng tham gia rất đa dạng, nhiều thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, giới tính và có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng. Ngoài các hình thức truyền thống như trước đây, các đối tượng còn tổ chức đánh bạc “chuyên nghiệp”, sử dụng công nghệ cao để thu hút nhiều người tham gia với số tiền rất lớn. Trong năm 2024, lực lượng công an trong tỉnh đã bắt gần 100 vụ liên quan đến các hành vi đánh bạc, lô đề, cá độ bóng đá. Điển hình, ngày 31/7/2024, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã triệu tập 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Mạnh Anh, sinh năm 1984; Hồ Đức Tuấn, sinh năm 1989 đều ở thị trấn Rừng Thông (nay là phường Rừng Thông); Lê Văn Đăng, sinh năm 1990 và Nguyễn Duy Đường, sinh năm 1994 đều ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn (nay là TP Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức “Cá độ bóng đá”. Qua công tác nghiệp vụ và đấu tranh chuyên án xác định, Nguyễn Mạnh Anh được giao quản lý một tài khoản cá độ bóng đá qua mạng internet. Trong quá trình quản lý, nếu con bạc có nhu cầu thì Mạnh Anh sẽ chia sẻ tài khoản và hướng dẫn cho các con bạc tham gia cá độ bằng cách nhắn tin tài khoản kèm theo mật khẩu đăng nhập. Chỉ tính từ cuối tháng 6/2024 đến hết tháng 7/2024, trong thời gian diễn ra các giải bóng đá quốc tế Euro 2024 và Copa America 2024, Nguyễn Mạnh Anh đã cắt tài khoản cho nhiều đối tượng đánh bạc và hướng dẫn cho con bạc truy cập vào trang web 3in1bet... để cá độ bóng đá, trong đó có Lê Văn Đăng, Nguyễn Huy Đường, Hồ Đức Tuấn...

Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho biết: "Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn cờ bạc trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, tiến hành rà soát, nắm tình hình. Đồng thời chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn cờ bạc, số đề; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cờ bạc gắn với tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp công tác bảo đảm ANTT. Bên cạnh đó, lực lượng công an chủ động nắm chắc địa bàn, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn đánh bạc".

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác và vận động người thân không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, vừa tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần ngăn chặn và nhanh chóng đẩy lùi tội phạm và tệ nạn cờ bạc, bảo đảm ANTT, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mỗi nhà.

Bài và ảnh: Quốc Hương