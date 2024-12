Đấu tranh với các loại tội phạm dịp cuối năm

Xác định dịp cuối năm hoạt động của các loại tội phạm có biểu hiện gia tăng, lực lượng công an trong tỉnh đã triển khai nhiều phương án đồng bộ, quyết liệt, chủ động nắm tình hình, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ giữ vững an ninh - trật tự (ANTT) ở từng địa bàn.

Công an thị xã Bỉm Sơn bắt nhóm trộm cắp liên tỉnh.

Nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội thời điểm cuối năm, Công an huyện Như Thanh đã tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình về an ninh xã hội, tôn giáo, kinh tế, văn hóa - tư tưởng và đời sống của Nhân dân; đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn trong Nhân dân, không để phát sinh điểm nóng về ANTT. Bên cạnh đó, Công an huyện đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở nắm và quản lý tốt các địa bàn trọng điểm về ANTT, tổ chức phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản của người dân, không để tội phạm lợi dụng sơ hở để hoạt động.

Trước những diễn biến phức tạp về gia tăng tội phạm dịp cuối năm, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, thường xuyên thông báo tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của người dân, hạn chế sơ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động... Cùng với đó, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động tăng cường lực lượng xuống cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng bất mãn; các đối tượng hình sự, ma túy. Mặt khác, làm tốt công tác đăng ký, quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, kết hợp với tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; đẩy mạnh tiến độ điều tra, đề nghị truy tố, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc phức tạp được dư luận quan tâm...

Với những giải pháp quyết liệt trên, chỉ tính từ tháng 11/2024 đến nay lực lượng công an trong tỉnh đã bắt giữ 20 vụ trộm cắp tài sản; gần 30 vụ buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; bắt giữ 1 vụ buôn bán pháo nổ quy mô lớn... Điển hình, ngày 22/11/2024, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện và đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán pháo nổ trái phép từ Quảng Ninh, Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ, bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 1,3 tấn pháo các loại. Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ tại kho cất giấu của đối tượng hơn 2 tấn pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất. Hay như, ngày 12/11/2024 chị H.T.M.L. sinh năm 2002 ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn bị kẻ gian bẻ khóa trộm cắp một xe máy. Chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ điều tra, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phối hợp với Công an huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình bắt 2 đối tượng gây ra vụ trộm cắp nói trên. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an thị xã Bỉm Sơn đã bắt giữ 2 đối tượng khác về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn xã hội dịp cuối năm, cùng với sự quyết tâm của lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực của người dân. Công an tỉnh khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản cũng như tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Khi phát hiện những vấn đề liên quan đến ANTT cần báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Quốc Hương