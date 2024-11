Đặt vé xe limousine đi Hải Phòng nhanh gọn, tiện lợi cùng redBus

Hải Phòng thành phố hoa phượng đỏ, nổi tiếng với vẻ đẹp của biển cả sự sầm uất của cảng biển quốc tế và những món ăn ngon đặc sắc. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch khám phá thành phố cảng này, chắc hẳn việc lựa chọn phương tiện di chuyển thuận tiện và thoải mái là điều bạn quan tâm. Xe limousine chính là một lựa chọn hoàn hảo.

Vì sao nên chọn xe limousine đi Hải Phòng?

So với các phương tiện truyền thống, xe limousine mang đến cho bạn những trải nghiệm vượt trội:

* Nội thất sang trọng, tiện nghi: Ghế ngồi rộng rãi, êm ái có thể ngả lưng tùy chỉnh, điều hòa mát lạnh, wifi tốc độ cao, cổng sạc USB,... giúp bạn thư giãn tối đa trên suốt hành trình.

* Dịch vụ chuyên nghiệp: Đội ngũ lái xe giàu kinh nghiệm, nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo.

* An toàn và nhanh chóng: Xe limousine thường di chuyển trên tuyến đường cao tốc, đảm bảo an toàn và rút ngắn thời gian di chuyển.

Các nhà xe Limousine uy tín đi Hải Phòng

* Lưu ý thông tin được lấy dựa trên dữ liệu đặt vé xe khách trên redBus.vn

Xe limousine của nhà xe Hoàng Long

Nhà xe Hoàng Long là một trong những xe khách Hà N ội Hải Phòng uy tín và chất lượng cao. Nhà xe đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện dịch vụ, mang đến những chuyến đi trọn vẹn niềm vui và sự thoải mái. Bước lên chiếc xe limousine, bạn sẽ được chào đón bởi không gian nội thất sang trọng, tiện nghi bậc nhất. Ghế ngồi êm ái, điều hòa mát lạnh cùng hệ thống giải trí hiện đại sẽ xóa tan mọi mệt mỏi trên hành trình. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm luôn sẵn sàng phục vụ, đảm bảo bạn có một chuyến đi thư giãn và đáng nhớ.

- Lịch trình hoạt động: từ 06h30 đến 19h30 (tần suất khoảng từ 15 phút đến 30 phút tiếng/chuyến).

- Giá vé: Dao động từ 130.000 - 250.000 VNĐ/lượt.

- Hotline: 1900988920

Thời gian di chuyển: Mất khoảng 1 tiếng 30 phút.

Nhà xe Anh Huy Đất Cảng

Với nhiều năm đồng hành cùng hàng triệu lượt khách trên hành trình Hà Nội - Hải Phòng, nhà xe Anh Huy Đất Cảng tự hào là thương hiệu uy tín hàng đầu, luôn đặt sự an toàn và hài lòng của khách hàng lên trên hết.

Với phương châm “An toàn tuyệt đối - Dịch vụ tận tâm - Chất lượng vượt trội”, nhà xe Anh Huy Đất Cảng không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến những trải nghiệm di chuyển đáng nhớ trên từng chuyến xe. Mỗi hành trình cùng nhà xe Anh Huy Đất Cảng không chỉ là một chuyến đi đơn thuần, mà còn là sự trải nghiệm sự an tâm, thoải mái và dịch vụ tận tâm chu đáo, để lại những ấn tượng đẹp trong lòng mỗi hành khách.

- Lịch trình hoạt động: từ 5h45 đến 06h45 (tần suất khoảng 1 tiếng/chuyến).

- Giá vé: Dao động từ 130.000 - 250.000 VNĐ/lượt.

- Hotline: 1800 1876

- Thời gian di chuyển: Mất khoảng từ 2 tiếng đến 3 tiếng.

Nhà xe Hoàng Phương

Nhà xe Hoàng Phương là một trong những đơn vị có dày dặn kinh nghiệm trong ngành dịch vụ lữ hành. Nhà xe trang bị dòng xe Limousine được thiết kế hoàn toàn mới. Không gian rộng rãi với độ ngả ghế vừa đủ kết hợp cùng nội thất ốp gỗ sang trọng, dàn âm thanh tiêu chuẩn và ghế bọc da cao cấp tích hợp hệ thống massage êm ái sẽ mang đến cho bạn sự thoải mái tối đa, nâng niu từng giác quan để bạn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trên mọi nẻo đường.

Hơn thế nữa, Limousine còn được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại như Wifi cực mạnh, tivi giải trí đa phương tiện và cổng sạc USB tiện lợi, giúp bạn luôn kết nối và giải trí suốt hành trình. Đội ngũ lái xe giàu kinh nghiệm, được tuyển chọn khắt khe cùng dịch vụ chu đáo với khăn lạnh và nước uống miễn phí sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối và mang đến cho bạn một chuyến đi hoàn hảo.

- Lịch trình hoạt động: từ 05h00 đến 21h06 (tần suất khoảng 30 phút /chuyến).

- Giá vé: Khoảng 230.000 VNĐ/lượt.

- Hotline: 0931595988

Thời gian di chuyển: Mất khoảng từ 2 tiếng đến 3 tiếng.

redBus người bạn hỗ trợ đắc lực cho chuyến đi của bạn

redBus là nền tảng đặt vé xe khách hàng đầu thế giới với hơn 36 triệu lượt tin dùng, hiện đã có mặt tại Việt Nam. Hệ thống đặt vé đơn giản, nhanh chóng, redBus giúp khách hàng dễ dàng đặt vé xe mọi tuyến đường từ khắp mọi miền đất nước.

Kết nối với mạng lưới rộng khắp hơn 175 nhà xe uy tín hàng đầu Việt Nam trong đó có một số nhà xe phổ biến như Phương Trang, Hoàng Long, Toàn Thắng, Long Vân, An Anh, Interbuslines và xe Liên Hưng. redBus mang đến cho bạn sự lựa chọn đa dạng với hơn 200.000 chuyến xe mỗi ngày, bao gồm cả các dòng xe khách limousine cao cấp, mang đến trải nghiệm di chuyển êm ái và tiện nghi.

Với redBus, việc đặt vé xe trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, bạn đã có thể dễ dàng lựa chọn chuyến xe ưng ý, so sánh giá vé giữa các nhà xe uy tín, thanh toán an toàn và nhận vé điện tử ngay tức thì. Đây là ứng dụng đặt vé xe khách hàng đầu, có sẵn trên cả Android và iOS được hàng triệu người tin dùng với đánh giá 4.8 sao. Ngoài ra hành khách có thể khám phá thêm nhiều cung đường hấp dẫn khác như Sài Gòn - Đà Lạt, Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Phan Thiết, Sài Gòn - Vũng Tàu, Hà Nội - Sapa, Hà Nội - Hạ Long và Huế - Hội An.

Nhập ngay mã DAUTIEN khi đặt vé lần đầu tiên trên redBus và nhận ưu đãi giảm giá 25% (tối đa 150.000 VNĐ). Ngoài ra, redBus còn dành tặng bạn vô vàn chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác, đặc biệt là những cơn lốc Flash Sale với giá vé “siêu bất ngờ” trong dịp Tết này.

Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng săn vé giá rẻ với số lượng có hạn! Nhanh tay truy cập website redBus Việt Nam hoặc tải ứng dụng redBus để cập nhật những thông tin mới nhất về ưu đãi Tết 2025, vé giá rẻ và các chương trình khuyến mãi đặc biệt khác.

TT