Đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh diễn ra sáng 28/10, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo xuyên suốt đó là “Giao việc rõ trách nhiệm; triển khai rõ tiến độ; hoàn thành rõ sản phẩm; đánh giá rõ hiệu quả; chậm trễ phải rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm”.

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị bằng các chương trình, kế hoạch hành động; phân công trách nhiệm cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, tỉnh đã đưa các nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện các nghị quyết chiến lược lên Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh, gắn với phương châm “6 rõ”, từng bước chuyển từ phương thức theo dõi, tổng hợp báo cáo truyền thống sang quản lý tiến độ dựa trên dữ liệu số và đã đạt những kết quả tích cực.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đến nay, đối với 382 nhiệm vụ Trung ương giao, tỉnh đã hoàn thành 219 nhiệm vụ, đạt khoảng 57,3%; 163 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, chưa có nhiệm vụ quá hạn.

Đối với 641 nhiệm vụ tỉnh giao, đã hoàn thành 392 nhiệm vụ, đạt khoảng 61,2%; còn 249 nhiệm vụ đang thực hiện, trong đó 242 nhiệm vụ trong hạn và 7 nhiệm vụ quá hạn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thái Hòa báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện các nghị quyết chưa đồng đều; ngoài Nghị quyết số 57 có kết quả khá rõ nét, các nghị quyết còn lại vẫn còn nhiều hạn chế; việc cập nhật tiến độ trên Trung tâm IOC ở nhiều đầu việc chưa đáp ứng yêu cầu; một số nhiệm vụ còn chậm trong tham mưu, thể chế hóa, tổ chức thực hiện.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Đức Quế báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trước yêu cầu thực tiễn đặt ra, tại hội nghị các đại biểu đã đánh giá toàn diện, khách quan tình hình triển khai các nghị quyết; làm rõ kết quả thực chất, những việc đã hoàn thành, những việc đang thực hiện, những việc chậm tiến độ và những chỉ tiêu chưa đạt. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm cũng như yêu cầu đặt ra đối với cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị là trách nhiệm trực tiếp của từng cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu; tuyệt đối không khoán trắng cho cơ quan thường trực, không coi đây là nhiệm vụ riêng của Ban Chỉ đạo hay cơ quan được giao theo dõi.

Trách nhiệm phải gắn với kết quả thực hiện, không chỉ dừng ở việc ban hành kế hoạch hay báo cáo tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Thời gian qua, việc quán triệt, cụ thể hóa và triển khai 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Một số nghị quyết đã có sản phẩm, kết quả cụ thể, bước đầu tạo chuyển biến trong thực tiễn.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện vẫn còn những hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận và chấn chỉnh như: Một số cơ quan, đơn vị quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết còn hình thức; người đứng đầu chưa thực sự sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện. Vai trò tham mưu, điều phối, đôn đốc của cơ quan thường trực và tổ giúp việc một số ban chỉ đạo chưa đáp ứng yêu cầu. Quản trị nhiệm vụ chưa thực chất; kết quả báo cáo chưa phản ánh đầy đủ sản phẩm và hiệu quả thực hiện. Chế độ thực hiện báo cáo, cập nhật dữ liệu và kiểm chứng kết quả chưa nghiêm...

Để các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị được triển khai thực chất, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo xuyên suốt đó là “Giao việc rõ trách nhiệm; triển khai rõ tiến độ; hoàn thành rõ sản phẩm; đánh giá rõ hiệu quả; chậm trễ phải rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm”.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương rà soát toàn diện nhiệm vụ, xác định rõ trọng tâm, lộ trình và xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm tiến độ. Mỗi nhiệm vụ phải gắn với lộ trình, nguồn lực, điều kiện thực hiện và kết quả đầu ra cụ thể; khắc phục bằng được tình trạng chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện thiếu hiệu quả. Đối với các nhiệm vụ đang chậm, quá hạn, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì phải trực tiếp chỉ đạo, xây dựng phương án khắc phục.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu chuyển mạnh sang quản trị bằng dữ liệu, lấy sản phẩm và kết quả thực chất làm căn cứ đánh giá. Nâng cao vai trò cơ quan thường trực, bảo đảm hoạt động của các ban chỉ đạo thực chất, hiệu quả. Các cấp, ngành, địa phương chủ động cụ thể hóa chương trình công tác năm 2027 thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”. Sở Tài chính khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Mỗi nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm, có thời hạn hoàn thành, có sản phẩm để kiểm chứng.

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