Đảng bộ xã Thiệu Hóa vững niềm tin bước vào xuân mới

Những ngày cuối năm, khi sắc xuân đang nhẹ nhàng lan tỏa trên từng con đường, góc phố, quê hương Thiệu Hóa như khoác lên mình diện mạo mới, rộn ràng, ấm áp và tràn đầy sức sống. Trong nhịp sống hối hả chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, niềm vui, niềm tin và khát vọng vươn lên đang lan tỏa trong mỗi người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hóa Nguyễn Trọng Trang thăm mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại HTX Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng.

Năm 2025 là năm đầu tiên xã Thiệu Hóa đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức hành chính mới. Trong bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung ổn định tổ chức bộ máy, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Với sự đồng thuận, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, địa phương đã hoàn thành 27/27 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt kế hoạch, góp phần tạo nên bức tranh sinh động với nhiều gam màu tươi sáng.

Nổi bật là kinh tế tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn năm 2025 ước đạt trên 6.200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 76 triệu đồng/năm. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm. Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 4.600 ha; giá trị sản phẩm trên một ha đất canh tác và nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 169,5 triệu đồng, tăng 13,5 triệu đồng so với KH. Toàn xã duy trì gần 230 ha diện tích tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; 9,7 ha sản xuất rau củ, quả an toàn và trồng hoa trong nhà màng, nhà lưới; duy trì 25 ha rau an toàn theo hướng VietGAP, với giá trị bình quân đạt trên 500 triệu đồng/ha.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được quan tâm chỉ đạo, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân. Xã hiện có 04 sản phẩm OCOP, trong đó 02 sản phẩm đạt 4 sao. Các sản phẩm được giới thiệu trên sàn giao dịch điện tử.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được duy trì; có 21/36 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, 03 thôn thông minh. Xã đang tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2026-2030.

Không khí lao động khẩn trương tại Nhà máy sản xuất giày xuất khẩu ALIVA, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương.

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục bứt phá mạnh mẽ. Toàn xã hiện có khoảng 2.400 cơ sở sản xuất, với giá trị công nghiệp, xây dựng ước đạt trên 2.400 tỷ đồng. Tiêu biểu là Nhà máy sản xuất giày xuất khẩu ALIVA tại Cụm công nghiệp Vạn Hà, quy mô 10 triệu sản phẩm/năm, thu hút gần 4.000 lao động, thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người/tháng. Cùng với đó, nhiều ngành nghề truyền thống và mô hình sản xuất mới tiếp tục phát triển, tạo việc làm và sinh kế bền vững cho lao động địa phương.

Hoạt động thu hút đầu tư, thương mại, dịch vụ có nhiều khởi sắc. Nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai như Khu dịch vụ thương mại Phú Hưng Thanh, BC Smart, Nhà máy cung ứng lương thực Thuần Dũng 2... Toàn xã hiện có hơn 2.500 cơ sở kinh doanh cá thể, thu hút gần 4.900 lao động, góp phần hình thành diện mạo đô thị năng động, văn minh.

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã đã triển khai 194 dự án với tổng mức đầu tư trên 1.800 tỷ đồng. Năm 2025, tổng thu ngân sách đạt hơn 474 tỷ đồng, vượt 41% dự toán tỉnh giao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, thể hiện quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

Song hành với phát triển kinh tế là sự khởi sắc của lĩnh vực văn hóa và xã hội. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì, với 94,59% gia đình và 100% thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa. Lễ hội, hoạt động văn hóa truyền thống được quản lý chặt chẽ; các di tích lịch sử, văn hóa như Đền thờ Nguyễn Quán Nho, Đền thờ Đinh Lễ, khu lăng mộ vua Lê Ý Tông đang thực hiện các bước trình tự, thủ tục để đầu tư tu bổ, tôn tạo.

Giáo dục, đào tạo tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu của tỉnh. Năm học vừa qua, 33/36 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt giải, trong đó có 4 giải Nhất, xếp thứ 6/167 đơn vị. Xã đang triển khai Đề án hoàn thiện cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2026 -2030 với tổng kinh phí dự kiến 276 tỷ đồng, xây dựng Trường THCS Vạn Hà là trường trọng điểm về chất lượng.

Chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng cho phát triển. Đến nay, trên 85% hộ kinh doanh sử dụng thanh toán điện tử; 100% doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng hóa đơn điện tử; hơn 25.736 công dân cài đặt VNeID mức độ 2. Các di tích, cơ sở y tế, trung tâm hành chính từng bước ứng dụng công nghệ số, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân.

Công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng; đời sống người dân, nhất là các đối tượng chính sách, hộ khó khăn, ngày càng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

Trung tâm hành chính xã Thiệu Hóa rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đảng, mừng Xuân mới.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của địa phương. Sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bộ máy tổ chức được kiện toàn kịp thời, quy chế làm việc được xây dựng đồng bộ, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảng bộ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Từ những thành quả đạt được, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền địa phương ngày càng được củng cố. Quê hương đổi thay từng ngày, đường sá khang trang, việc làm ổn định, đời sống nâng cao, tạo động lực để Nhân dân yên tâm gắn bó, chung tay xây dựng quê hương.

Xuân mới đang về trên quê hương Thiệu Hóa, mang theo niềm tin, hy vọng và khát vọng phát triển. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, phấn đấu xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành phường trước năm 2030.

Thanh Mai