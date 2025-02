Đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ hội đầu năm

Những ngày đầu xuân năm mới, các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh như đền thờ Cầm Bá Thước (Thường Xuân), đền Nưa - Am Tiên (Triệu Sơn), đền Độc Cước (TP Sầm Sơn)... thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến du ngoạn, chiêm bái. Để đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) được lực lượng chức năng tại các địa phương quan tâm chú trọng.

Công an huyện Thường Xuân điều tiết, phân luồng giao thông ở khu vực đền Cô Thác Mạ.

Ghi nhận tại khu vực đền thờ Cầm Bá Thước vào ngày mùng 5 tết, lượng người và phương tiện đến tham quan, vãn cảnh rất đông. Hòa vào dòng người đi lễ hội đầu xuân, chúng tôi đã ghi lại được nhiều hình ảnh đẹp xung quanh các hoạt động của lễ hội. Ấn tượng nhất là trật tự, ATGT, trật tự công cộng tại các khu vực lễ hội đều được đảm bảo ổn định, thông suốt.

Chị Lê Thị Thu, du khách TP Thanh Hóa cho biết: "Đầu xuân năm mới, tôi thường chọn các điểm văn hóa tâm linh để du xuân và Cửa Đạt là điểm đến đầu tiên được tôi lựa chọn. So với mọi năm, trật tự ATGT, nhất là đoạn từ khu vực đền Cô Thác Mạ vào khu vực đền thờ Cầm Bá Thước luôn đảm bảo thông suốt, không xảy ra ùn tắc nên việc di chuyển rất thuận lợi, nhanh chóng. Vì vậy, chuyến du xuân “lên rừng” rồi “xuống biển” tại đền Độc Cước (TP Sầm Sơn), khả năng sẽ diễn ra trong ngày và kết thúc sớm hơn so với dự định. Chuyến đi này, tôi cảm thấy hài lòng và rất an tâm khi đến khu di tích để tham quan vãn cảnh".

Được biết, nhằm đảm bảo cho du khách đến du xuân được an toàn, thông suốt, Công an huyện Thường Xuân đã huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với Công an thị trấn Thường Xuân và các xã gần khu vực lễ hội triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT. Ngoài tuần tra lưu động trên Quốc lộ 47, phát hiện xử lý các vi phạm nổi cộm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, Công an huyện Thường Xuân còn bố trí lực lượng tăng cường điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông từ khu vực đền Cô đến khu vực chính của đền Cửa Đạt, không để phương tiện dừng, đỗ gây cản trở giao thông.

Trung tá Vi Mạnh Huấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Thường Xuân cho biết: “Du khách đổ về Cửa Đạt từ ngày mùng 1 tết đến nay rất đông, đặc biệt là trong 2 ngày nghỉ cuối tuần mùng 4 và mùng 5 tết. Để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, anh em trong đội đã xác định tư tưởng 100% bám tuyến, bám đường để phân luồng, phân làn cho bà con du xuân, đón tết. Đến thời điểm ngày mùng 5 tết, dọc tuyến đường vào khu vực chính của đền Cửa Đạt chưa xảy ra tình trạng ùn tắc, giao thông luôn đảm bảo thông suốt, an toàn”.

Với quan niệm “lên rừng” rồi “xuống biển”, đối với nhiều du khách và người dân đền Độc Cước và đền Cô Tiên (TP Sầm Sơn) là hành trình không thể thiếu trong chuyến du xuân đầu năm mới. Trưởng Công an TP Sầm Sơn, Nguyễn Việt Hưng cho biết: Để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trật tự ATGT, trật tự công cộng phục vụ Nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn, Công an TP Sầm Sơn đã huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát và thành lập các điểm chốt trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phân luồng, phân tuyến, hướng dẫn, điều tiết, chống ùn tắc giao thông...

Do chủ động triển khai các biện pháp nên mặc dù lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trong các ngày tết, đặc biệt là trong 2 ngày nghỉ cuối tuần tăng cao nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Kết quả trên đã góp phần bảo đảm tốt ANTT, ATGT trên địa bàn TP Sầm Sơn, phục vụ Nhân dân trẩy hội, du xuân an toàn, thuận lợi.

Được biết, Thanh Hóa có khoảng 1.535 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có nhiều khu di tích, danh thắng tâm linh thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, chiêm bái đầu năm, như Phủ Na (Như Thanh), đền Nưa (Triệu Sơn), đền Sòng (Bỉm Sơn)... Để đảm bảo ATGT, lực lượng chức năng các địa phương, nơi diễn ra các hoạt động lễ hội đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo cho Nhân dân và du khách thập phương du xuân đầu năm an toàn, thông suốt.

Bài và ảnh: Minh Lý