Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Như Xuân, giai đoạn 2019-2024

Sáng 24/5, huyện Như Xuân tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Giai đoạn 2019-2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang huyện Như Xuân luôn phát huy tốt phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, công tác và lao động sản xuất. Tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND triển khai các nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng địa phương; chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, kịp thời đề xuất các chủ trương, biện pháp đúng đắn, xử lý hiệu quả các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Trong 5 năm (2019-2024), lực lượng vũ trang huyện Như Xuân đã phát động 20 đợt thi đua thường xuyên, 15 đợt thi đua cao điểm và thi đua đột kích. Nổi bật là phong trào thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông...

Ghi nhận những kết quả và thành tích của lực lượng vũ trang huyện Như Xuân, 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Bằng khen, Giấy khen. Năm 2019, 2022, 2023, Ban CHQS huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; năm 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận, báo cáo điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân tiểu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để lực lượng vũ trang huyện thực hiện, đó là: Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT, gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng LLVT huyện.

Chú trọng xây dựng LLVT huyện vững mạnh, vững chắc, tạo bước đột phá trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, tinh nhuệ, rèn luyện kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu cao.

LLVT huyện phải xung kích đi đầu trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã xác định, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh, giữ vững an chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo huyện Như Xuân trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong phong trào “Thi đua Quyết thắng” LLVT huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Đỗ Nguyệt - Lê Du (CTV)