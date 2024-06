Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á: Đội Bơi Việt Nam tạm dẫn đầu với 5 HCV

Kết thúc ngày thi đầu tiên ở môn Bơi của Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, đoàn Việt Nam tạm xếp vị trí thứ Nhất với 5 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng.

Ban Tổ chức trao huy chương Vàng cho vận động viên Trịnh Trương Vinh bơi nội dung 200m bơi ngửa nam với thành tích 2 phút 6 giây 66.

Tối 3/6, tại Câu lạc bộ Bơi lặn Đà Nẵng, các trận chung kết môn bơi cự ly 100m, 400m, 4x200m tự do nam, nữ; 50m bơi ếch nam, nữ; 200m bơi ngửa nam, nữ đã diễn ra sôi nổi và quyết liệt.

Ban Tổ chức đã trao huy chương cho các vận động viên đoạt thành tích sau các trận tranh tài.

Xếp vị trí thứ Nhì là đoàn Thái Lan với 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng. Vị trí thứ 3 là đoàn Indonesia với 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng.

Đoàn Việt Nam đoạt 5 huy chương Vàng ở các nội dung bơi gồm:

Vận động viên Nguyễn Thúy Hiền nội dung bơi ếch nữ 50m với thành tích 32,7 giây và bơi tự do với thành tích 56, 62 giây.

Vận động viên Trịnh Trương Vinh nội dung bơi 200m bơi ngửa nam với thành tích 2 phút 6 giây 66.

Nội dung bơi 4x200m bơi tự do tiếp sức của các vận động viên nam Nguyễn Quang Thuấn, Mai Trần Tuấn Anh, Dương Văn Hoàng Quy, Trần Văn Nguyễn Quốc với thành tích 7 phút 36 giây 74.

Nội dung bơi 4x200m bơi tự do tiếp sức của các vận động viên nữ Vũ Thị Phương Anh, Lê Thị Thuỳ Trang, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân, Nguyễn Thuý Hiền với thành tích 8 phút 35 giây 23.

Ngoài vận động viên Việt Nam, nhiều vận động viên các nước cũng đoạt thành tích cao ở môn bơi như: Vận động viên Jeremy Elyon, Master Ganesha (Indonesia) đoạt huy chương Vàng 100m bơi tự do nam; vận động viên Muhammad Dhuha, Bin Zulfikry (Malaysia) đoạt huy chương Vàng 400m bơi tự do nam; Maria, Nedelko (Thái Lan) đoạt huy chương Vàng 400m tự do nữ...

Hôm nay, 4/6 các vận động viên tiếp tục tranh tài ở các nội dung thi bơi hỗn hợp, bơi bướm, bơi tự do và bơi ếch.

Theo TTXVN