Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp

Sáng 5/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa) đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự Đại hội, có các đồng chí: Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Hội LHTN Việt Nam một số tỉnh bạn cùng 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1 triệu thanh niên trong toàn tỉnh.

Nhiều phong trào tình nguyện của tuổi trẻ tạo dấu ấn nổi bật

Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo của tuổi trẻ, nhiệm kỳ 2019-2024 công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những thành quả và dấu ấn đáng tự hào. Một trong các dấu ấn tiêu biểu nhất là các cấp Hội đã làm tốt giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho thanh, thiếu niên, qua đó giúp thế hệ trẻ có điều kiện rèn luyện, trưởng thành và sống có lý tưởng.

Trước sự quan tâm, chăm lo và kỳ vọng lớn lao của Đảng và Nhà nước, hơn bao giờ hết, thế hệ thanh niên hôm nay đang mang trên vai trọng trách lịch sử, đó là phải trở thành lực lượng lao động có trí tuệ và tay nghề cao, có đạo đức và lối sống trong sáng để đóng góp cùng Đảng bộ và Nhân dân đưa tỉnh nhà sớm thành tỉnh tiên tiến, kiểu mẫu. Từ nhận thức đó, thanh niên Thanh Hóa luôn xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực, vì cộng đồng, an sinh xã hội...

Thực hiện các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên, nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, rộng khắp đã và đang được tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong đó, thực hiện phong trào thanh niên Thanh Hóa tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các cấp bộ Hội đã trao tặng 191.768 suất quà với tổng trị giá gần 67,6 tỷ đồng cho các đối tượng là gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; vận động 50.798 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu, thu được 30.289 đơn vị máu an toàn; tổ chức 254 đợt tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 35.980 người dân. Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai rộng rãi.

Thực hiện chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, các cấp Hội đã làm tốt vai trò hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Trong đó, công tác tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên được triển khai sâu rộng thông qua các hình thức ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm; sàn giao dịch việc làm. Trong nhiệm kỳ có hơn 27.000 đoàn viên, thanh niên được tư vấn hướng nghiệp; 27 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế được thành lập; 116 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh do thanh niên làm chủ được thành lập mới.

Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội được đặc biệt quan tâm. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được chú trọng, thông qua việc củng cố tổ chức, nâng cao hoạt động và phát huy vai trò các tổ chức hội thành viên của Hội liên hiệp thanh niên các cấp; chú trọng hỗ trợ các đối tượng thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo trong xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã phát triển mới 55.930 hội viên, nâng tổng số hội viên thanh niên lên 496.275 người, tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt 78,9% .

Vững tin nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2024-2029, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Thanh Hóa - đoàn kết - tiên phong - khát vọng - cống hiến”, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành 10 chỉ tiêu trọng tâm, đó là: 100% cán bộ, hội viên và 90% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, 100% Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tổ chức các hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trên 1 triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do các cấp Hội tổ chức; 350.000 lượt thanh niên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số. Trong nhiệm kỳ, phát triển mới 50.000 hội viên; phấn đấu thành lập 300 tổ chức Hội, tổ, đội, nhóm thanh niên trong doanh nghiệp...

Thanh niên triển khai mô hình thắp sáng đường quê

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra, Hội đã đề ra 3 giải pháp trọng tâm gắn với 10 giải pháp cụ thể, trong đó trọng tâm là các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là hưởng ứng các hoạt động chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu nhi. Triển khai các phong trào, chương trình, hoạt động truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên nâng cao tinh thần tự học tập, sáng tạo; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế của thanh niên. Chú trọng việc triển khai cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới”. Thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện kỹ năng công tác, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho thanh niên; tập trung tìm kiếm, hỗ trợ, phát triển, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, bền vững, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo của thanh niên trong khởi nghiệp vào thực tiễn... Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phát huy thế mạnh riêng có của từng địa phương, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ khát vọng của toàn dân tộc ta, đó là Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045. Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị cũng đã xác định tầm nhìn đến năm 2045, Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Để thanh niên Thanh Hóa góp sức trẻ hiện thực hoá các mục tiêu đó, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy đề nghị:

Nhiệm kỳ tới tổ chức Hội cần tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; lựa chọn một số giải pháp mang tính đột phá, đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, trong đó lấy thanh niên làm trung tâm, chủ thể của phong trào.

Chú trọng và quyết tâm tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong triển khai công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà. Để thực hiện được nội dung này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cần chú trọng làm rõ, làm đúng bản chất của chuyển đổi số khác với quá trình số hoá đơn thuần, trong đó xây dựng được dữ liệu lớn về thanh niên, trang bị năng lực số cho thanh niên là những vấn đề mấu chốt. Chính vì vậy, sản phẩm công nghệ chỉ là bước khởi đầu; điều quan trọng là thay đổi tư duy, lối suy nghĩ, hành động của cán bộ hội và thanh niên.

Cần nghiên cứu giải pháp hiệu quả trong việc thúc đẩy tâm thế, kỹ năng khởi nghiệp trong thanh niên. Với mục tiêu đến năm 2030, Thanh Hóa là một trong những trung tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước về công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo; nông nghiệp giá trị gia tăng cao; dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu và văn hóa, thể thao; một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Do đó, nhiệm vụ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng khởi nghiệp, tinh thần sáng tạo, khát vọng sáng tạo cần được Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa và các cấp Hội quan tâm thúc đẩy. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thanh niên khẳng định sức trẻ, trí tuệ, tham gia giải quyết nhiều vấn đề quan trọng trong sự phát triển của tỉnh nhà.

Không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng Hội vững mạnh, đặc biệt chú trọng tập hợp, đoàn kết thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên dân tộc, thanh niên công nhân. Tiếp tục gây dựng và phát triển lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc, tôn giáo, để vừa kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, chủ động cung cấp thông tin định hướng, tạo niềm tin của thanh niên với tổ chức Hội; từ đó tạo dựng lực lượng và góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng sống cao đẹp, biết nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão và khát khao cống hiến

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nhấn mạnh: Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã và đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu “đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại”. Nhiệm vụ đó vừa là yêu cầu, đòi hỏi của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng thời đặt ra trách nhiệm rất lớn cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên tỉnh nhà.

Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu trên, cùng với triển khai đồng bộ, toàn diện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp công tác thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tổ chức Hội cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng và định hướng cho thanh niên, kiên định, trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng sống cao đẹp, biết nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão và khát khao cống hiến, trưởng thành; có ý thức tuân thủ pháp luật, sống có văn hóa và nghĩa tình; chuyển mình đổi mới để chiếm lĩnh tri thức, khoa học - công nghệ và bắt kịp xu thế phát triển của thời đại; xung kích dấn thân vào những nơi gian khổ, dám đón lấy những nhiệm vụ khó khăn, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, cùng với các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, là gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo.

Hai là, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng địa phương, đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua tình nguyện để khơi dậy và phát huy vai trò xung kích trong thanh niên, tạo ra phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, toàn diện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; tình nguyện tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh môi trường; giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng dân cư; xứng đáng với niềm tin yêu “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tạo môi trường rèn luyện, hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, khẳng định vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Ba là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội, nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là đội ngũ thanh niên trong các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, thanh niên dân tộc, tôn giáo, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên; phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, tiềm năng to lớn của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp Hội có năng lực, bản lĩnh, tâm huyết, trí tuệ, có kiến thức và kỹ năng tổ chức, vận động thanh niên, thực sự là thủ lĩnh đi đầu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là cán bộ cấp cơ sở.

Bốn là, ngay sau Đại hội, Hội LHTN các cấp trong tỉnh cần tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, khẩn trương xây dựng, ban hành các chương trình hành động để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức các phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, lập thành tích chào mừng các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước, đặc biệt là Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa đê công tác Hội và phong trào thanh niên Thanh Hóa có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của cả tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng các đại biểu được chọn cử vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, khóa VII và Đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX. Đồng chí tin tưởng các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tại Đại hội đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với nội dung “Đoàn kết, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong lập thân, lập nghiệp xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hiện đại” cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Trước phiên trọng thể, Đại hội đã hoàn thành các nội dung tại phiên làm việc thứ nhất, hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội; báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 50 anh, chị. Hiệp thương chọn, cử Ban kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa gồm 5 ủy viên. Hiệp thương chọn, cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 24 đại biểu. Hiệp thương chọn cử Đoàn đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX gồm 5 đại biểu.

Hiệp thương chọn, cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Anh Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 tái cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thay mặt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa mới và Đoàn đại biểu được đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029, anh Lê Văn Châu đã cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội; đồng thời xin hứa với Đại hội, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa mới sẽ đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo; tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, phát huy vị trí, vai trò của tổ chức Hội và hội viên để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029 đã đề ra.

Phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong chuyển đổi số Anh Trương Huy Hoàng, Bí thư Đoàn Văn phòng UBND tỉnh. Trong những năm gần đây, hoạt động chuyển đổi số của tuổi trẻ Thanh Hóa hết sức đa dạng, phong phú, phản ánh trên các lĩnh vực của cuộc sống. Đến nay, chuyển đổi số mà thanh niên Thanh Hóa đang tập trung ở 3 lĩnh vực chính đó là: Chuyển đổi số phục vụ xã hội, phục vụ Nhân dân; chuyển đổi số phục vụ công tác chuyên môn, sản xuất - kinh doanh, học tập, nghiên cứu khoa học; chuyển đổi số phục vụ hoạt động phong trào thanh niên. Trong đó, nổi bật nhất là chuyển đổi số phục vụ xã hội, phục vụ Nhân dân. Với 3.899 tổ chuyển đổi số cộng đồng ở cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh, đã góp phần tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận với Chính phủ điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó là những mô hình điểm nhấn như: Bản đồ ẩm thực và tuyến phố không dùng tiền mặt của tuổi trẻ TP Thanh Hóa; công trình thanh niên du lịch thông minh bằng thực tế ảo của tuổi trẻ TP Sầm Sơn... Đây là những dấu ấn đậm nét về vai trò và hành động của thanh niên đối với chuyển đổi số phục vụ đời sống xã hội. Để phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của thanh niên, tiếp tục hành động mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số, thanh niên chúng ta cần phải nỗ lực và kiên định với mục tiêu thực hiện chuyển đổi số. Đối với các tổ chức thanh niên trên toàn tỉnh, đặc biệt là cấp cơ sở, cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào chuyển đổi số trong đơn vị mình. Các tổ chức thanh niên cấp trên nên nghiên cứu có các hình thức tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng, hoặc giao chỉ tiêu chuyển đổi số cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc. Cùng với đó, có thể triển khai các phong trào như thu gom điện thoại thông minh, máy tính cũ... trao tặng người dân, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là tại vùng nông thôn, vùng miền núi, giúp thu hẹp khoảng cách về công nghệ số và xây dựng một xã hội số hòa nhập, và cũng giúp tránh lãng phí, giảm rác thải điện tử. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng miễn phí, giúp đẩy mạnh hơn nữa xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, thanh niên khối các cơ quan quản lý nhà nước có thể đăng ký và trở thành một đại sứ chuyển đổi số, qua đó hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cho người dân để dễ dàng tiếp cận hơn với các thủ tục hành chính công trực tuyến. Về phía các cơ quan quản lý, cần quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy định pháp lý đối với hồ sơ hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong thanh niên ở cấp cơ sở. Một hướng khả thi là có thể nghiên cứu tích hợp thêm tính năng xử lý văn bản, ký số và bỏ phiếu theo định danh tài khoản trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Đây vừa là giải pháp tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, vừa góp phần đưa ứng dụng Thanh niên Việt Nam đi vào cuộc sống.

Thanh niên Thanh Hóa sống đẹp, sống có ích, tình nguyện vì cuộc sống Cô giáo Phạm Thanh Huyền (người đứng bên trái ảnh). Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo khó, chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn của người dân và các em nhỏ, cùng tình yêu công tác nhân đạo, cô giáo Phạm Thanh Huyền (Ngọc Lặc) đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện. Năm 2018, sau khi, theo các đoàn thiện nguyện tại các huyện Quan Sơn, Mường Lát, thấy bà con và các em nhỏ khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa có hoàn cảnh rất khó khăn, chị Huyền đã có suy nghĩ cần làm gì đó để hỗ trợ những người khó khăn. Sau đó, chị đã thành lập câu lạc bộ hiến máu Ngọc Lặc. Thời gian đầu hoạt động câu lạc bộ cũng có nhiều khó khăn nhưng được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các bạn trẻ các hoạt động dần được triển khai hiệu quả. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ đã triển khai khoảng 500 hoạt động thiện nguyện, nhân đạo như: hiến máu tại các bệnh viện, tổ chức chương trình đông ấm, xuân tình nguyện, tôi yêu tổ quốc tôi, trung thu cho em... với sự tham gia của hàng nghìn tình nguyện viên. Cùng với đó, câu lạc bộ đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng và những người có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thiên tai, bão lũ. Như, trong đợt mưa lũ ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ kịp thời cho bà con vùng khó khăn bị ảnh hưởng của bão lũ để bà con sớm ổn định cuộc sống. Thông qua các hoạt động, câu lạc bộ đã hỗ trợ cho hàng nghìn người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực miền núi. Thời gian gần đây, câu lạc bộ đã thành lập Dự án nuôi em Mường Lát. Dự án đã góp phần chia sẻ cho gần 1.500 em học sinh vùng cao có những bữa ăn đủ đầy hơn, no hơn, để vượt qua cái khó, cái nghèo trên hành trình đi tìm con chữ. Phát huy tinh thần nhân đạo đạo từ thiện và mong muốn lan tan tỏa tinh thần nhân đạo trong cộng động, chị Huyền mong rằng những bạn trẻ sẽ luôn phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng và vì một Việt Nam tử tế.

Thanh niên Thanh Hóa tiên phong trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Chị Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Lee Homes. Khởi nghiệp là một hành trình đầy gian nan và vất vả, và chắc chắn trên hành trình này sẽ tạo ra những lực cản, những sự ma sát. Do đó, trước khi bắt đầu khởi nghiệp đoàn viên thanh niên cần phải xác định được phương hướng, mục tiêu mà mình đề ra. Trong đó, trọng tâm là một số vấn đề như, khách hàng có thật sự cần thứ mình làm hay không? Liệu mình làm có tốt hơn người khác hay không? Liệu người khác có copy được thứ mình làm hay không? Tiếp theo, là phải tìm được người đồng hành. Những người đồng hành đồng tiên chính là cổ đông hoặc nhân sự trong công ty của mình, hoặc có thể là cố vấn. Ngoài ra, vốn cũng là vấn đề rất quan trọng khi bắt đầu khởi nghiệp. Hiện nay Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức khá nhiều cuộc thi khởi nghiệp, đây chính là cơ hội để đoàn viên thanh niên được tiếp cận với nguồn vốn trong hành trình khởi nghiệp. Cuối cùng, để khởi nghiệp thành công đoàn viên thanh niên cần vượt qua sự thất bại. Vấn đề quan trọng nhất phải biết mình học được gì - mình chiết suất được gì từ những bài học thất bại. Trong thời gian tới, để tiếp tục thúc đẩy và truyền cảm hứng, lan tỏa khát vọng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong đoàn viên thanh niên, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cần tích cực hơn nữa trong việc tổ chức các buổi talkshow và đào tạo về chủ đề khởi nghiệp, thu hút đông đảo cho đoàn viên thanh niên đam mê khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. Đồng thời, cần phối kết hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và các tỉnh, thành phố khác để triển khai có hiệu quả các chương trình xúc tiến, trao đổi hàng hóa giữa các doanh nghiệp, gia tăng cơ hội kết nối học hỏi cũng như đầu ra cho sản phẩm của doanh nghiệp do đoàn viên thanh niên làm chủ.

