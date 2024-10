>> Nức tiếng Kẻ Go xưa

Nằm ở trung tâm huyện Thiệu Hóa, dân cư làng Go sống chủ yếu dọc theo hữu ngạn sông Chu, bởi thế nơi đây trên bến dưới thuyền. Chợ Go mỗi tháng họp 12 phiên, phiên nào cũng đông người tứ xứ, hàng hóa từ khắp nơi đổ về: “Mua vải sang làng Phùng Nguyên/ Mua gà, mua lợn là về chợ Go”; “Ta về họp chợ Go ta/ Người buôn kẻ bán thật là vui thay”.