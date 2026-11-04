Đà Nẵng và Vietjet ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030

Ngày 04/11/2026, UBND thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet tổ chức Lễ ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2026–2030, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, phát huy thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên, đồng thời phối hợp triển khai các chương trình, hoạt động trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố và chiến lược hoạt động của Vietjet.

UBND TP. Đà Nẵng và Vietjet ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026–2030.

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phó Tổng giám đốc Vietjet Đỗ Xuân Quang cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, các cơ quan quản lý hàng không, Hiệp hội Du lịch thành phố và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh vai trò của kết nối hàng không đối với phát triển du lịch, thương mại, thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế. Trong giai đoạn phát triển mới, với không gian và tiềm năng được mở rộng, Đà Nẵng tiếp tục tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế, qua đó khai thác hiệu quả lợi thế và mở rộng thị trường.

“Việc ký kết Biên bản thỏa thuận hôm nay tạo cơ sở để hai bên tăng cường phối hợp, triển khai các chương trình hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực, từ phát triển kết nối hàng không, xúc tiến thị trường, kết nối doanh nghiệp đến truyền thông, quảng bá và tổ chức các sự kiện. Đề nghị các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Vietjet, cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất thành chương trình, kế hoạch có trọng tâm, rõ trách nhiệm và bảo đảm hiệu quả”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Đại diện Vietjet, ông Đỗ Xuân Quang, Phó Tổng Giám đốc, chia sẻ: “Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng trong mạng bay của Vietjet, giữ vai trò cửa ngõ kết nối miền Trung với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế. Thông qua mạng bay rộng khắp Việt Nam và quốc tế, Vietjet đóng vai trò cầu nối góp phần đưa hàng triệu du khách đến với Đà Nẵng, thúc đẩy giao thương, du lịch và quảng bá hình ảnh thành phố đến bạn bè quốc tế. Với thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026–2030, Vietjet cam kết tiếp tục mở rộng kết nối hàng không, đồng hành cùng thành phố trong xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng và thúc đẩy phát triển Đà Nẵng bền vững, tăng cường hội nhập và kết nối quốc tế sâu rộng.”

Thời gian qua, Vietjet đã tích cực đồng hành cùng Đà Nẵng mở rộng mạng bay, tăng cường kết nối với các thị trường, thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư trong nước và quốc tế, tiên phong khai thác các đường bay thẳng đến Ấn Độ và phối hợp tổ chức các chuyến bay thuê chuyến từ Nga, CIS... Từ 20/12/2026, Vietjet dự kiến khai trương thêm các đường bay kết nối Đà Nẵng với Osaka (Nhật Bản) và Jakarta (Indonesia), tiếp tục mở rộng mạng lưới kết nối của thành phố với các thị trường quốc tế.

Tiếp nối những kết quả hợp tác tốt đẹp thời gian qua, Vietjet và TP. Đà Nẵng sẽ tăng cường hợp tác toàn diện giai đoạn 2026–2030, tập trung mở rộng mạng lưới kết nối hàng không, phát triển thị trường và đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Song song với việc tiếp tục phát triển mạng đường bay, hai bên sẽ phối hợp quảng bá hình ảnh, điểm đến và sản phẩm du lịch Đà Nẵng trên các nền tảng truyền thông, hệ sinh thái dịch vụ của Vietjet; nghiên cứu thị trường, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, thương mại và kết nối doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy du lịch bền vững và trách nhiệm xã hội.

Trong quá trình triển khai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng là cơ quan đầu mối, phối hợp với Vietjet và các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm, lựa chọn các chương trình trọng tâm, phù hợp với nhu cầu thị trường, định hướng phát triển du lịch thành phố và kế hoạch khai thác của hãng. Qua đó, bảo đảm sự gắn kết giữa hoạt động xúc tiến, quảng bá với kết nối hàng không và khả năng cung ứng sản phẩm du lịch, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác và phát huy nguồn lực của các bên.

Lãnh đạo Đà Nẵng và Vietjet cùng các đại biểu tại lễ ký kết hợp tác, mở rộng hành trình kết nối và những cơ hội phát triển mới.

Lễ ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2026–2030 tạo cơ sở để thành phố Đà Nẵng và Vietjet tiếp tục phát huy thế mạnh, triển khai các hoạt động kết nối hàng không gắn với xúc tiến, quảng bá du lịch, góp phần mở rộng thị trường khách và thúc đẩy phát triển du lịch thành phố trong giai đoạn mới.

NL