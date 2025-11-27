Cuộc dạo chơi “không gian” tại LAMORI Resort & Spa

Điều gì sẽ xảy ra khi một khu nghỉ dưỡng không chỉ là một điểm đến, mà là một “cánh cổng dịch chuyển?” LAMORI Resort & Spa chính là câu trả lời, nơi khái niệm “nghỉ dưỡng” được định nghĩa lại bằng một hành trình giữa hai vũ trụ: bình yên của mặt đất và choáng ngợp của không gian.

Đặt dấu ấn biểu tượng cho một khu nghỉ dưỡng.

Phá vỡ khuôn mẫu

Trái tim của cuộc dịch chuyển này là đài quan sát UFO – một biểu tượng kiến trúc táo bạo, soi bóng kiêu hãnh xuống hồ Vua Lê. Nó không chỉ là một công trình để chiêm ngưỡng, mà đóng vai trò là trung tâm điều phối toàn bộ trải nghiệm tại nơi này.

Hành trình tại LAMORI bắt đầu bằng việc “chạm đất”. Ban ngày, UFO lặng im, nhường sân khấu lại cho thiên nhiên nguyên bản. Không gian tĩnh tại, trong lành là môi trường lý tưởng để du khách thanh lọc tâm hồn. Dịch vụ tại đây hỗ trợ mọi người tái kết nối với bản thân thông qua những hoạt động nhẹ nhàng như dạo bộ, chèo thuyền kayak trên mặt hồ phẳng lặng, biểu diễn flyboard hay tập yoga lúc sáng sớm. Đây là “trạm sạc năng lượng” hoàn hảo, là bước đệm cần thiết để tâm trí và cơ thể sẵn sàng cho một cuộc “cất cánh” ngoạn mục khi trời tối.

“Vũ điệu thủy thần” – Flyboarding

Buổi tối sợ buồn? Điều đó không xuất hiện tại đây!

Lúc hoàng hôn buông xuống, cuộc dịch chuyển thứ hai bắt đầu. UFO “thức giấc” trong những vầng sáng đa sắc, biến cả khu nghỉ dưỡng thành một trạm du hành vũ trụ giữa màn đêm. Con đường dẫn lên tháp hóa thành “đường băng ánh sáng”, đưa du khách sang một “chiều không gian” khác.

Từ trên đỉnh tháp, cảm giác choáng ngợp dâng tràn khi bạn được chiêm ngưỡng một vũ trụ thu nhỏ dưới chân mình, quê hương Lam Kinh bỗng chốc nên thơ lấp lánh dưới ánh trăng ngà. Mặt hồ Vua Lê phản chiếu ánh đèn kỳ ảo, cảnh vật hiện lên như bức tranh Van Gogh. Đó là khoảnh khắc khiến chúng ta thực sự tin rằng: Mình đang là một phi hành gia đúng nghĩa.

Con đường bí ẩn lên đến “những vì sao”.

Trăm năm là hữu hạn, kỷ niệm là vô vàn

Tầm nhìn bao quát khi đứng trên đỉnh tháp.

Câu chuyện “du hành” này không chỉ dừng lại ở thị giác tổng thể. Nó thẩm thấu vào từng chi tiết, từ hành trình vị giác với món ăn gợi cảm hứng “ngân hà”, đến liệu trình spa đặc biệt được thiết kế để mang lại cảm giác bồng bềnh vô thực, gột rửa mọi căng thẳng.

Lúc bay bổng, lúc nhẹ nhàng như đang chơi bản nhạc hòa tấu.

LAMORI đã phá vỡ lối mòn của một resort truyền thống. Thay vì chỉ cung cấp dịch vụ, nơi đây trao cho du khách một tấm vé tham gia vào một câu chuyện được dàn dựng công phu. Đó là sự đối thoại tài tình giữa kiến trúc viễn tưởng và thiên nhiên nguyên sơ, giữa sự bình yên nội tại và niềm vui sướng vô tận.

Khu nghỉ dưỡng/Khách sạn Lamori Resort & Spa: Thôn Quyết Tâm, xã Sao Vàng (xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân cũ), Thanh Hóa. * Tel: 0237 3676 999 * lamoriresort@gmail.com

Đức Thịnh