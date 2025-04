Công điện của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ việc sản xuất, phân phối sữa giả

Về việc sử dụng sữa Hofumil Gold Plus tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đơn vị này cho biết sản phẩm được cung ứng trong bệnh viện thuộc danh mục các sản phẩm sữa do một trong các công ty mà Bộ Công an vừa triệt phá.