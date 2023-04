Phút nóng giận và cái giá 7 năm tù

Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự bị cáo Nguyễn Hùng C. (SN 1982) ở TP Thanh Hóa phạm tội “Giết người”. Khi nghe đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đọc bản cáo trạng, nhiều người ngồi trong phòng xét xử buồn cho C., bởi chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong quá trình làm việc, không kìm chế được nóng giận mà C. vướng phải vào vòng lao lý.

Ảnh: Internet

Sự việc xảy ra vào ngày 30-7-2022 giữa Nguyễn Hùng C. và anh Hoàng Đình T. (sinh năm 1983) ở huyện Hoằng Hóa, trong lúc làm việc tại Công ty TNHH Giày Rollsport 2 Việt Nam ở Khu Công nghiệp Hoàng Long thì phát sinh mâu thuẫn với nhau. Trong quá trình giám sát dây chuyển, anh T. phát hiện có 2 đôi giày không ăn keo, anh T. mang lên đầu chuyển trả cho C. quét lại keo. Bực tức vì không phải lỗi của mình gây ra, lại làm mất thời gian nên C. và T. xảy ra cãi vã, xô xát lẫn nhau và được mọi người có mặt tại xưởng can ngăn nên sự việc chấm dứt.

Do vẫn bực tức vì sự việc đã xảy ra nên khoảng 7h ngày 2-8-2022 Nguyễn Hùng C. nảy sinh ý định đánh anh T. nên đã chuẩn bị ở nhà và mang theo trong người 1 chiếc tuốc nơ vít bằng kim loại hai cạnh dài 20,5cm, bắt taxi đến Công ty TNHH Giày Rollsport 2 Việt Nam với mục đích đánh trả thù anh T.

Khoảng 7h40 cùng ngày, khi công nhân bắt đầu làm việc tại xưởng hoàn thiện giày, nhìn thấy anh T. đang đi trong tư thế quay lưng về phía mình, C. chạy nhanh từ phía sau lại vị trí anh T. đang đi, đưa tay trái vào túi quần lấy tuốc nơ vít ra rồi vung tay đâm 1 phát vào đỉnh đầu anh T., đâm liên tiếp nhiều phát vào người, vào tay anh T. Hậu quả, anh T. bị tổn hại 4% sức khỏe.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo C. là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ; bị cáo còn làm ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội, gây dư luận xấu và tâm lý hoang mang trong công ty và quần chúng Nhân dân. Vì vậy, cần phải được xử lý nghiêm minh, cách ly khỏi xã hội một thời gian nhất định để giáo dục cải tạo và răn đe phòng ngừa chung. Căn cứ các quy định của pháp luật, bị báo Nguyễn Hùng C. phạm tội “Giết người”, xử phạt 7 năm tù giam.

Lê Nhân