Tuổi trẻ Hoằng Hóa tiên phong chuyển đổi số” là chủ đề Tháng Thanh niên năm 2023 được Ban Thường vụ Huyện đoàn Hoằng Hóa phát động nhằm phát huy vai trò xung kích đi đầu của lực lượng thanh niên trong việc tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số trên tất cả các mặt công tác, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu nhi.

Đoàn viên, thanh niên huyện Hoằng Hóa kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh.

Thực hiện chủ đề trên, đoàn xã Hoằng Phụ đã phối hợp với công an xã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo có ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Bí thư Đoàn xã Hoằng Phụ Trương Văn Lĩnh, cho biết: Xác định lực lượng thanh niên là đội ngũ trẻ tiềm năng trong công cuộc chuyển đổi số. Vì vậy, đoàn xã đã thành lập đội thanh niên xung kích cùng với công an xã tư vấn, hướng dẫn người dân kích hoạt mã định danh điện tử, cài đặt, sử dụng ứng dụng VNEID và tuyên truyền để người dân hiểu được Đề án 06 của Chính phủ. Ngoài ra, đoàn xã còn thành lập câu lạc bộ xung kích chuyển đổi số để tuyên truyền cho Nhân dân về xu hướng chuyển đổi số, trong đó tập trung vào thanh toán không dùng tiền mặt; cài đặt, mở tài khoản thanh toán điện tử qua điện thoại thông minh đến đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), học sinh, người dân, hộ kinh doanh, từng bước hình thành thói quen thanh toán các khoản chi phí qua công nghệ số...

Trao đổi chúng tôi về việc triển khai chủ đề “Tuổi trẻ Hoằng Hóa tiên phong chuyển đổi số”, đồng chí Lê Thanh Bình, Bí thư Huyện đoàn huyện Hoằng Hóa, cho biết: Trước khi thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về Tháng Thanh niên năm 2023, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp (năm 2022), lực lượng ĐVTN của các xã, thị trấn đã tham gia cùng với các ngành, đoàn thể, đơn vị chức năng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng PC-Covid cũng như tạo mã QR để tiện lợi khi khai báo y tế. Lập nhóm zalo, facebook để họp, triển khai các hoạt động của đoàn trong thời điểm giãn cách xã hội. Hình thức này đến nay vẫn duy trì. Đơn cử như, trang fanpage “Huyện đoàn Hoằng Hóa” thu hút hơn 1.000 lượt người theo dõi. Từ fanpage này, ĐVTN cập nhật kịp thời các thông tin về các phong trào, hoạt động đoàn, những mô hình hay, điển hình tiên tiến trong thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND huyện về “Chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2025”; Kế hoạch số 89/KH-UBND của UBND huyện về mỗi xã, thị trấn một năm xây dựng một thôn, tổ dân phố kiểu mẫu; Đề án 1089/QĐ-UBND của UBND huyện về cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025... tạo sự lan tỏa sâu rộng trong ĐVTN. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn cũng tích cực kết nối, tương tác với ĐVTN thông qua ứng dụng zalo, facebook. Những thông tin ở cơ sở được tổ chức đoàn nắm bắt kịp thời, phản hồi nhanh hơn.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã ban hành Kế hoạch số 19-KH/ĐTN “Về việc triển khai hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương” để hướng dẫn người dân, hộ gia đình sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tương tác với chính quyền qua nền tảng số; tham gia các sàn thương mại uy tín của các doanh nghiệp trong nước, các kỹ năng bán hàng qua sàn thương mại, điện tử; kỹ năng thanh toán điện tử không dùng tiền mặt và các ứng dụng số khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện của địa phương. Hướng dẫn người dân kỹ năng, sử dụng phần mềm bảo đảm an toàn thông tin mạng ở mức cơ bản; kỹ năng sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, an toàn; nhận diện và phòng ngừa thông tin xấu, độc trên không gian số. Trong đó, Huyện đoàn thường xuyên phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa lan tỏa, phủ xanh thông tin tích cực để kịp thời định hướng dư luận xã hội trước các thông tin xấu độc trên mạng xã hội, thông qua việc chia sẻ các bài viết trên các trang website, fanpage tuyên truyền của Công an huyện.

Đặc biệt, thực hiện Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề: “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hoằng Hóa đã triển khai kế hoạch thực hiện, trong đó chỉ đạo các cơ sở đoàn phối hợp, tham gia hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến; thi trực tuyến kiểm tra về học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu chiến binh huyện phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu 60 năm Hoằng Hóa - Điện Bàn - Nghĩa nặng, tình sâu”, trong đó đoàn đã thiết kế Infographic về cuộc thi, xây dựng mã QR code (bao gồm mọi thông tin về cuộc thi) và chia sẻ rộng rãi cho cán bộ, ĐVTN và Nhân dân trên hệ thống các trang mạng xã hội của đoàn.

Nhất là trong tháng 3, các tổ chức đoàn trong huyện phối hợp cùng lực lượng công an xã, thị trấn hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký sử dụng mã định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn; hỗ trợ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Hiện, Huyện đoàn Hoằng Hóa có 53 cơ sở đoàn với hơn 11.000 ĐVTN, đến nay 100% cơ sở đoàn trong toàn huyện hoàn thành việc đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên trên hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên ở tất cả cơ sở đoàn; qua đó, giúp số hóa toàn bộ dữ liệu đoàn viên trong toàn huyện, đồng thời thực hiện đầy đủ, đúng quy định các nghiệp vụ trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Hướng dẫn cho ĐVTN tham gia kiểm tra trực tuyến về học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, nhiệm kỳ 2022-2027. Hiện nay, 80% hệ thống văn bản được gửi bằng đường thư điện tử đến các tổ chức đoàn trên địa bàn huyện...

“Thông qua những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, đã giúp thông điệp “chuyển đổi số” thấm sâu trong mọi hoạt động của tuổi trẻ Hoằng Hóa. Thời gian tới, Huyện đoàn Hoằng Hóa tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số gắn với công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, phát huy sức trẻ góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số. Thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tiến trình hội nhập, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa mạnh mẽ” - Bí thư Huyện đoàn Hoằng Hóa Lê Thanh Bình nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Ngân Hà