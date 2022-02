Chuyển đổi số tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

Trước xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với mục tiêu hướng đến doanh nghiệp chuyển đổi số, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã quan tâm triển khai các nội dung, chương trình, đề án thúc đẩy chuyển đổi số tại đơn vị.

Toàn cảnh Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

Trong năm 2021 vừa qua, TSHPCo đã tổ chức thành công chương trình đào tạo chuyên đề “Chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0”; cử cán bộ, công nhân viên tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) tổ chức; triển khai cho tất cả cán bộ, công nhân viên tham gia các khóa học về chuyển đổi số trên phần mềm E-learning; tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn sử dụng các phần mềm công nghệ số bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đơn vị cũng đã lập kế hoạch để triển khai các công tác: Nhập số liệu cho phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS), phần mềm quản lý đầu tư xây dựng (IMIS); thực hiện lập và lưu hồ sơ công việc, lập phương án số hóa các thủ tục nội bộ và quy trình nội bộ; hoàn thành các chỉ tiêu cập nhật dữ liệu vào phần mềm PMIS, IMIS, số hóa hồ sơ tài liệu, đáp ứng tiến độ EVNGENCO2 giao trong năm 2021 và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi nhận thức năm 2022.

Đại diện TSHPCo chia sẻ: Với việc ứng dụng số hóa dữ liệu, thông tin luôn được cập nhật chính xác trên cùng một hệ thống, không lãng phí không gian lưu trữ và các chi phí liên quan đến bảo quản hồ sơ, tài liệu. Công ty cũng đã hoàn tất công tác số hóa các quy trình nội bộ, như: quy trình cấp phát vật tư, quy trình quản lý thiết bị, quy trình nghiệm thu thiết bị sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn...

Trong năm 2022, TSHPCo sẽ tiếp tục triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch của EVN, EVNGENCO2 giao, như: thực hiện sửa chữa bảo dưỡng tổ máy H1, H2 theo phương án RCM; số hóa các phiếu công tác, thao tác, phiếu an toàn... phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng; hoàn thành nâng cấp và triển khai áp dụng phần mềm quản lý đầu tư xây dựng IMIS 2.0; áp dụng công nghệ số trong theo dõi, quản lý công cụ, dụng cụ bằng mã định danh và hình ảnh trực tiếp.

Mục tiêu của doanh nghiệp là hướng đến các hoạt động được số hóa, các hoạt động chưa tự động hóa thành tự động hóa và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chất lượng dịch vụ, năng suất lao động và năng lực quản trị.

Năm 2021 vừa qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tổng lượng mưa lưu vực sông Mã bị thâm hụt, thấp hơn nhiều so với dự báo và chỉ bằng 74% so với năm 2020 (có thời điểm lưu lượng nước về chỉ đạt 25m3/s, trong khi lưu lượng tối thiểu chạy 1 máy là 100m3/s). Ngoài ra, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn cũng phải tuân thủ các quy định vận hành liên hồ, xả nước môi trường, hỗ trợ hạ lưu bơm nước thủy lợi... đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh, phát điện của công ty.

Tuy nhiên, cùng với việc đưa vào ứng dụng, vận hành các hạng mục chuyển đổi số, TSHPCo đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Không chỉ có lãi, vận hành an toàn ổn định tin cậy, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật vượt kế hoạch được giao. Sản lượng điện công ty sản xuất đạt 589,54 triệu kWh, tổng doanh thu đạt 512,26 tỷ đồng (tăng 2% so với năm 2020), lợi nhuận vượt so với kế hoạch ban đầu. Công ty cũng hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước 100 tỷ đồng, bảo toàn và phát huy hiệu quả vốn.

Bài và ảnh: Trung Sinh