Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Thanh Hóa

Sáng 16/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về Kế hoạch phối hợp tổ chức cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) tại tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Sản xuất các chương trình giải trí (Đài Truyền hình Việt Nam); lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ dự kiến được tổ chức vào 20 giờ, ngày 5/5/2024 tại 5 điểm cầu: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Kon Tum, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Điện Biên, trong đó Điện Biên sẽ là điểm cầu chính.

Đây là chương trình có ý nghĩa lịch sử trọng đại, góp phần tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; thể hiện sự tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; từ đó góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực xây dựng đất nước phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phạm Văn Báu trình bày dự thảo kế hoạch.

Kế hoạch tổ chức Chương trình Cầu truyền hình tại tỉnh Thanh Hóa được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng chi tiết phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị và tiến độ, mốc thời gian thực hiện.

Theo Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phạm Văn Báu, nội dung Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Đại diện Ban Sản xuất các chương trình giải trí (Đài Truyền hình Việt Nam) phát biểu tại hội nghị.

Về công tác chuẩn bị các điều kiện tại điểm cầu Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh là đầu mối phối hợp với Ban Sản xuất các chương trình giải trí (Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao theo kế hoạch, tham gia tìm, giới thiệu nhân chứng lịch sử, tư vấn nội dung, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng, khán giả tham gia chương trình theo yêu cầu cụ thể của đơn vị sản xuất.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, chủ trì thi công sân khấu tại Quảng trường Lam Sơn theo bản vẽ của Đài Truyền hình Việt Nam với quy mô 3.000 đại biểu và khán giả; lắp đặt âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, đạo cụ, thiết bị phục vụ lắp đặt sân khấu và nhận sự vận chuyển thiết bị theo thiết kế của chương trình cũng như yêu cầu chi tiết của Ban Sản xuất các chương trình giải trí (Đài Truyền hình Việt Nam) - đơn vị sản xuất...

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các đơn vị khác như: Công an tỉnh được giao nhiệm vụ xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự; an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối phối hợp với Ban Sản xuất các chương trình giải trí (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu nhân chứng lịch sử, cố vấn nội dung, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng, khán giả tham gia chương trình theo yêu cầu cụ thể của đơn vị sản xuất; Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có phương án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai lực lượng y tế trực trong thời gian diễn ra trực tiếp; Điện lực Thanh Hóa xây dựng kế hoạch cung cấp điện lưới bảo đảm cho khu vực tổ chức sự kiện trong thời gian lắp đặt, thi công sân khấu, tổng duyệt cũng như trong ngày diễn ra chương trình...

Trên cơ sở nội dung dự thảo kế hoạch cũng như qua ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã có những chỉ đạo cụ thể đối với từng đơn vị, từng phần việc nhằm bảo đảm cho sự kiện diễn ra trang trọng, ý nghĩa, an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa được lựa chọn là 1 trong 5 điểm cầu của cả nước để tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa - địa phương có nhiều đóng góp cho chiến dịch và thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Để triển khai tốt các nhiệm vụ được Trung ương giao, tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Thanh Hóa diễn ra ấn tượng và an toàn tuyệt đối.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các ngành, đơn vị vào cuộc tích cực, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ từ công tác lễ tân đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ chương trình cầu truyền hình trực tiếp diễn ra tối ngày 5/5/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị các điều kiện, thi công lắp đặt sân khấu theo đúng chủ đề, ma-két đã được Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam duyệt. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng của tỉnh về việc mời nhân chứng lịch sử tham gia chương trình; xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trước, trong và sau sự kiện; việc huy động lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia chương trình tại điểm cầu... Yêu cầu các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nêu rõ: Đây là sự kiện lớn, trọng đại của đất nước, vì vậy tỉnh Thanh Hóa quyết tâm phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị chu đáo, tốt nhất các điều kiện để sự kiện diễn ra thành công, ấn tượng, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống, ra sức phấn đấu, nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Phong Sắc