Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tiếp xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam

Chiều 16/10, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao ngài Rajpal Singh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam và đoàn công tác đến thăm, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tiếp xã giao ngài Rajpal Singh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam.

Tham gia buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng bày tỏ vui mừng được đón tiếp ngài Rajpal Singh đến thăm, làm việc tại Thanh Hóa; đồng thời khẳng định tình cảm, sự trân trọng đối với đất nước Singapore và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa với các đối tác Singapore.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng hoa chúc mừng ngài Đại sứ Rajpal Singh đến thăm, làm việc tại Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trân trọng cảm ơn ngài Đại sứ Rajpal Singh cùng các cơ quan, tổ chức của Singapore đã quan tâm, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư và mở rộng các cơ hội hợp tác cùng phát triển.

Thông tin về quan hệ hợp tác đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cho biết: Hiện các đối tác của Singapore có 15 dự án đầu tư tại Thanh Hóa. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi tiếp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng mong muốn ngài Đại sứ Rajpal Singh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy giao lưu văn hóa, đồng thời giới thiệu thêm các nhà đầu tư Singapore đến tìm hiểu cơ hội, hợp tác đầu tư tại Thanh Hóa.

Đồng thời tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của Singapore trong những lĩnh vực có thế mạnh như, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị hành chính công, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tiếp xã giao ngài Rajpal Singh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tin tưởng, với sự quan tâm, hỗ trợ của ngài Đại sứ và sự nỗ lực của các bên, quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa với Singapore sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thanh Hóa cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Singapore.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối với đoàn công tác, ngài Rajpal Singh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam bày tỏ tình cảm, sự ngưỡng mộ đối với vẻ đẹp thiên nhiên, những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời và những thành tựu phát triển của Thanh Hóa trong thời gian gần đây.

Ngài Rajpal Singh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp.

Đánh giá Thanh Hóa là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển, ngài Rajpal Singh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối, thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Singapore với Thanh Hóa, nhất là trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và có nhu cầu hợp tác như chuyển đổi số, khoa học, công nghệ và quản trị hành chính công.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng quà lưu niệm cho ngài Rajpal Singh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp chụp ảnh lưu niệm.

Ngài Đại sứ Rajpal Singh tin tưởng, việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Qua đó làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Singapore và Việt Nam; giữa các đối tác Singapore với tỉnh Thanh Hóa.

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