Cho ý kiến về phương án tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 31/7, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có buổi làm việc với Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 để cho ý kiến về phương án tổ chức phục vụ Đại hội và phương án tuyên truyền, khánh tiết. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Tài chính và các thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã triển khai các bước công việc để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo kế hoạch, Đại hội diễn ra trong tháng 9/2025, tại Trung tâm Hội nghị 25B, phường Hạc Thành.

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã và đang triển khai các công việc như: sắp xếp, bố trí nơi ăn nghỉ, đón tiếp, quà tặng, đưa đón đại biểu; bố trí hội trường và các phòng thảo luận, nơi làm việc cho các Tiểu ban, các bộ phận phục vụ đại hội và trung tâm báo chí; tiến hành công tác tuyên truyền về đại hội; khởi công, khánh thành các công trình chào mừng đại hội; đồng thời triển khai các điều kiện đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đánh giá cao các thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã chủ động việc triển khai kế hoạch, phương án phục vụ đại hội theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ các cấp được xác định là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; phải tạo được khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các ngành, lĩnh vực nhằm hướng tới đại hội.

Trong đó, việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh phải được tổ chức trang trọng, chu đáo, đúng quy định và phải thật sự khoa học. Việc bố trí địa điểm tổ chức đại hội, nơi ăn nghỉ, sinh hoạt của đại biểu phải thật sự chu đáo; tạo không khí thật sự dân chủ, đoàn kết, trí tuệ để đại hội thành công tốt đẹp, xác định được định hướng lớn, động lực lớn cho sự phát triển của tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian đến khi tổ chức đại hội không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn. Vì vậy, các thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ đại hội.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tổ chức hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 5 năm (2020- 2025); đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về hội trường, các phòng họp tổ, phòng làm việc cho các bộ phận phục vụ đại hội; bố trí bàn, ghế, hệ thống ánh sáng, loa đài, tham gia công tác trang trí, xây dựng kịch bản điều hành Đại hội.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chủ trì, phân công chỉ đạo công tác tuyên truyền đại hội theo đúng kế hoạch. Trong đó, chỉ đạo 166 xã, phường tiến hành tổ chức tuyên truyền Đại hội Đảng bộ cấp xã và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chỉ đạo Báo và Đài phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các cụm pano, áp phích ở các điểm ra vào tỉnh, ở các quốc lộ, đường tỉnh cũng như ở các xã, phường; đồng thời xây dựng các chương trình nghệ thuật phục vụ đại hội.

Báo và Đài phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong đó, tiếp tục giới thiệu những nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội trên các nền tảng số; mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đại hội.

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đại hội.

Công an tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức phương án bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong thời gian diễn ra đại hội...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cũng đã cho ý kiến đối với công tác tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường chính; thiết kế maket, trang trí sân khấu tại Trung tâm hội nghị nơi diễn ra đại hội và giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế, trang trí để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

