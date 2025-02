Chính phủ Mỹ “đóng băng” hàng loạt dự án trên toàn quốc

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tạm dừng các khoản tài trợ của chính phủ liên bang cho các tiểu bang và cộng đồng địa phương, một phần trong nỗ lực cắt giảm mạnh chi tiêu liên bang.

Dự án đường sắt Long Bridge.

Liên quan đến các dự án về làm sạch môi trường, khoản tài trợ khoảng 130 triệu USD hiện đang bị tạm dừng cho một nhóm các dự án ở Ohio nhằm thay thế một nhà máy than từ năm 1888 bằng một hệ thống điện Mặt Trời và hệ thống pin dự phòng, cũng như cải tạo các khu đất ô nhiễm và bãi chôn lấp ở Cleveland.

Về đường sắt Long Bridge, dự án trị giá 2,3 tỷ USD bổ sung hai đường ray vào hai đường ray đã có từ lâu, nối Virginia với Washington, D.C. Các chuyến tàu chở khách và hàng hóa kết nối với các tuyến đường lên xuống Bờ Đông và qua bang Virginia.

Cây cầu này vận chuyển tới 1,3 triệu hành khách Amtrak và 4,5 triệu hành khách Virginia Railway Express, hoạt động với công suất 98% trong giờ cao điểm.

Về các dự án bảo tồn nông nghiệp, hơn 3 tỷ USD đã được dành riêng trong Đạo luật Giảm lạm phát để khuyến khích các nhà sản xuất nông nghiệp và chủ đất rừng tăng cường các biện pháp bảo tồn. Hàng ngàn nông dân đã đăng ký tham gia chương trình này của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Chương trình này hoàn trả các chi phí đã được phê duyệt trước liên quan đến việc duy trì đất, chẳng hạn như trồng lúa mạch đen hoặc cỏ ba lá che phủ hoặc phục hồi đất ngập nước.

Trong khi đó, Giám đốc Thành phố Ken Larking cho biết, một nhà máy trị giá 1,35 tỷ USD để sản xuất màng ngăn pin của công ty Microporous ở Tennessee có thể giúp hồi sinh Danville, nơi đã bị ảnh hưởng nặng nề do tình hình thua lỗ của ngành công nghiệp thuốc lá và dệt may trong vài thập niên qua. Hơn 2.000 việc làm mới có thể được tạo ra trong khu công nghiệp do Microporous làm chủ./.

