Cảnh giác trước các thông tin xấu, độc về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp

Công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là một sự kiện trọng đại, đóng vai trò quyết định cho sự phát triển, đi lên của đất nước. Lợi dụng sự kiện trên, thời gian gần đây, các thế lực thù địch đã ráo riết đăng tải các thông tin sai lệch về công tác chuẩn bị cho đại hội, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội nhằm xuyên tạc, chia rẽ nội bộ và gây mất niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Người dân cần đề cao cảnh giác trước các thông tin xấu, độc về công tác chuẩn bị đại hội Đảng trên không gian mạng.

Công tác nhân sự có vai trò quan trọng, không chỉ đơn giản là lựa chọn người có đủ phẩm chất và năng lực để đảm nhận các vị trí lãnh đạo, mà còn gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự phát triển của các địa phương, của đất nước, còn ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.

Từ ý nghĩa quan trọng đó, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội để phát tán những thông tin xấu độc, sai lệch, nhằm hạ bệ uy tín của Đảng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đặc biệt, chúng tấn công trực diện vào Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; truyền thống cách mạng và giá trị lịch sử của Đảng và dân tộc ta.

Điểm đáng chú ý trong phương thức, thủ đoạn tuyên truyền phá hoại tư tưởng thời gian gần đây là các thế lực thù địch đã lợi dụng những thành tựu tiên tiến của khoa học - công nghệ, ứng dụng các loại hình dịch vụ mới trên không gian mạng để đăng tải, phát tán thông tin xấu, độc như sử dụng ứng dụng thư thoại trên internet, thư điện tử, phần mềm chuyên dụng, đặc biệt là công nghệ AI, Chat GPT...

Song song với đó, để đẩy mạnh hoạt động chống phá gắn với chiến dịch “chiến tranh tâm lý”, tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước lên cao trào chúng cũng sử dụng các thủ đoạn nham hiểm đó là: tạo lập hàng ngàn trang mạng xã hội để lan tỏa các thông tin lượm lặt, nhào nặn từ vụ việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh và từ tài khoản facebook của một số cá nhân có quan điểm cực đoan trong nước nhằm quy chụp, phê phán chính quyền, gây hoài nghi, mất niềm tin về công tác nhân sự đại hội đảng các cấp sắp tới.

Để đấu tranh có hiệu quả việc lợi dụng công tác nhân sự chuẩn bị đại hội đảng các cấp để chống phá Đảng, Nhà nước, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động lưu vong, chống đối trong nước. Song song với đó, công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh kinh tế được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh mạng. Cơ quan an ninh điều tra các cấp đã kịp thời khởi tố, điều tra, đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh những đối tượng cầm đầu, cốt cán trong các tổ chức phản động, qua đó góp phần răn đe các đối tượng khác.

Đặc biệt, phát huy vai trò nòng cốt, “chủ công” trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, thời gian qua, ban chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh không ngừng củng cố, hoàn thiện tổ chức, nâng cao chất lượng công tác đến từng thành viên. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong thông tin truyền thông, các hoạt động tuyên truyền, phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, xây dựng, huy động đội ngũ cộng tác viên có trình độ khả năng phục vụ viết bài đấu tranh phản bác, đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng Nhân dân thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ban chỉ đạo 35 các cấp và các ban, sở, ngành thành viên đã tổ chức nhiều hình thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên blog, mạng xã hội và đã đạt được kết quả bước đầu. Các cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã kịp thời tuyên truyền, định hướng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2024.

Cơ quan chức năng dự báo, thời gian tới, nhất là thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp, tình hình an ninh trật tự tiếp tục có diễn biến phức tạp. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật trước những âm mưu kích động biểu tình, gây rối trật tự công cộng của các tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng chống đối, hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước. Không chia sẻ, bình luận, lan truyền những thông tin xấu, bịa đặt, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội. Đồng thời lực lượng chức năng tiếp tục có các biện pháp xử lý nghiêm minh để răn đe, ngăn chặn các trường hợp phát tán thông tin bịa đặt, xuyên tạc và vi phạm các quy định của Nhà nước về an ninh thông tin mạng.

Bài và ảnh: Lê Phượng