Cảnh giác thủ đoạn giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hiện nay, tình trạng gọi điện thoại nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngày càng phổ biến. Trong đó, thủ đoạn sử dụng điện thoại tự xưng là người trong ngành công an để đe dọa những người dân nhẹ dạ cả tin, sau đó “dắt mũi” họ chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt.

Công an xã Xuân Dương (Thường Xuân) tuyên truyền, cảnh báo người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng là sử dụng công nghệ cao, ẩn danh dưới số điện thoại giống hệt số điện thoại công khai của cơ quan công an, viện kiểm sát để gọi điện cho bị hại, thông báo họ đang bị kiện vì nợ tiền hoặc có liên quan đến một vụ án, chuyên án mà cơ quan công an đang điều tra, xác minh, đã có lệnh bắt của viện kiểm sát Nhân dân... yêu cầu bị hại kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng. Sau đó, các đối tượng dùng lời lẽ đe dọa sẽ bắt tạm giam nạn nhân để điều tra và yêu cầu họ chuyển tiền hoặc đọc mã OTP để chúng thực hiện việc chuyển tiền vào các tài khoản của chúng với vỏ bọc để xác minh, điều tra.

Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo còn yêu cầu bị hại không được kể câu chuyện vừa trao đổi cho bất kỳ ai, mục đích nhằm để nạn nhân không có đủ thời gian kiểm tra thông tin, không trình báo cho cơ quan công an. Mặc dù nhiều bị hại không có khuất tất, không có sai phạm nhưng trước những lời đe dọa, thúc giục của các đối tượng dẫn đến lo lắng và không đủ tỉnh táo để nhận biết sự việc bị lừa đảo.

Sau một thời gian lập án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thọ Đức, sinh năm 2000, ở phường Đông Thịnh, TP Thanh Hóa về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra: Khoảng đầu năm 2024, Nguyễn Thọ Đức đi đến tỉnh Bavet, Campuchia để tìm việc làm. Tại đây, Đức quen biết một đối tượng người Việt Nam và bị dụ dỗ tham gia đường dây lừa đảo với hình thức giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Đến khoảng tháng 12/2024, Đức từ Campuchia trở về Việt Nam sinh sống tại thôn Yên Bằng, xã Đông Yên (TP Thanh Hóa) và vẫn giữ liên lạc với đối tượng trong đường dây lừa đảo tại Campuchia. Nắm bắt được thông tin về ông T.Q.B, sinh năm 1964, ở xã Đồng Tiến (Triệu Sơn), Đức đã liên lạc với ông B. để giả danh là cán bộ Công an TP Hà Nội, đe dọa ông B. đang liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền và yêu cầu ông B. phải hợp tác để điều tra. Mặc dù không phạm pháp nhưng do lo sợ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình nên ông B. đã đồng ý đưa tiền. Đức đã yêu cầu ông B. mang tiền đến các địa điểm tại xã Đông Yên và phường Đông Thịnh do Đức chỉ dẫn để lại đó và đi về, sau đó Đức lén lút đến lấy. Đến lần thứ 6, ông B. mang tiền, cất tại vị trí ở khu tái định cư thuộc phường Đông Thịnh (TP Thanh Hóa) theo yêu cầu của Đức; công an đã tổ chức lực lượng, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thọ Đức khi đang lén lút lấy số tiền của ông B. đã để lại. Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền Đức đã chiếm đoạt của ông B. là 455 triệu đồng.

Trước đó, ông T.X.M, sinh năm 1949 ở xã Điền Trung (Bá Thước) nhận được điện thoại từ số lạ gọi đến tự xưng là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội thông báo ông có liên quan đến 4 đối tượng vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ. Người gọi điện cho biết các đối tượng này đã chuyển cho ông M. 200 triệu đồng và yêu cầu ông M. hợp tác để điều tra, làm rõ. Ngay sau cuộc gọi này, tiếp tục có 2 đối tượng khác tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội điện thoại cho ông M. và yêu cầu ông mở tài khoản Ngân hàng Thương mại CP Bưu điện Liên Việt cung cấp thông tin tài khoản cho cán bộ Công an TP Hà Nội rồi chuyển số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản mới để chứng minh sự trong sạch. Do lo sợ bị liên quan đến tội phạm ma túy nên ông M. đã chuẩn bị tiền rồi đến Bưu điện xã Điền Trung làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng. Do làm tốt công tác nắm tình hình và tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nên trong khi ông M. đang làm thủ tục mở tài khoản thì Công an xã Điền Trung đã phát hiện sự việc, trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích để ông M. hiểu rõ đây là hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Sau khi nghe lực lượng công an giải thích, ông M. đã dừng việc chuyển tiền.

Ðể tránh bị các đối tượng tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh đã có thông báo yêu cầu người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng, nhất là khi có người lạ tự xưng là cán bộ công an gọi điện thoại yêu cầu làm việc. Cần dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại và yêu cầu họ gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập hợp pháp. Người dân tuyệt đối không cung cấp số điện thoại riêng, số tài khoản, thẻ tín dụng, thông tin về nhân thân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì, cơ quan chức năng không bao giờ thu thập những thông tin đó qua điện thoại. Nếu ai đó yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân thì phải hiểu ngay đó là kẻ lừa đảo, vì cơ quan công an không có tài khoản mang tên cá nhân, cũng không yêu cầu đương sự phải chuyển tiền để chứng minh mình vô tội. Ðể phòng tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân, người dân cần lưu ý không mua, bán, cho mượn giấy chứng minh Nhân dân, căn cước công dân, tài khoản cá nhân, các loại thẻ tín dụng... Trong trường hợp chuyển tiền cho tài khoản người khác nghi hoạt động lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn.

Bài và ảnh: Lê Quốc