Cảnh báo thủ đoạn giả danh lực lượng công an hỗ trợ cài đặt ứng dụng VneID

Thời gian gần đây nhiều người dân trên phạm vi cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng nhận được các cuộc gọi điện thoại giả danh là cán bộ công an để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNeID. Sau khi người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo, đối tượng sẽ yêu cầu cấp quyền truy cập điện thoại, thực hiện lệnh chuyển tiền, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng công an tuyên truyền, cảnh báo cho người dân về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức giả danh công an gọi điện hướng dẫn cài đặt VNeID.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toán, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh, cho biết: "Hiện nay, tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp và rất tinh vi. Đặc biệt thời gian gần đây các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân, chưa nắm bắt đầy đủ các thông tin liên quan cài đặt app VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử... gọi điện thoại giả danh là cán bộ công an, sau đó gửi đường link qua tin nhắn hoặc các ứng dụng chat trực tuyến (như zalo, facebook...), hướng dẫn người dân truy cập đường link để cài đặt phần mềm VNeID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật. Sau khi người dân cài đặt, ứng dụng giả mạo được cấp quyền truy cập mức cao, bao gồm đọc dữ liệu cá nhân và đọc tin nhắn chứa mã OTP... các đối tượng lừa đảo kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng rồi thực hiện lệnh chuyển tiền trên điện thoại người bị hại và chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng trên, lực lượng công an trong tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra và xử lý tội phạm. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng xấu để người dân nâng cao cảnh giác. Trong đó, đã phối hợp tuyên truyền hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với tuyên truyền trên zalo, facebook và phát tờ rơi tại khu dân cư, nơi công cộng. Nhờ đó nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay đã có hàng trăm công dân đến các trụ sở công an để trình báo về nội dung lừa đảo liên quan đến việc cung cấp thông tin và cài đặt ứng dụng VNeID. Điển hình, ngày 29/4/2024 chị T.T.Y., ở xã Thọ Lâm (Thọ Xuân) nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, tự xưng là cán bộ Công an huyện Thọ Xuân và thông báo tài khoản định danh mức độ 2 của chị đã bị trùng với 2 người khác, đồng thời hướng dẫn chị Y. cách khắc phục. Do nghi ngờ nên chị đến Công an xã Thọ Lâm để trình báo. Sau khi được các đồng chí công an xã kiểm tra, đối chiếu thông tin thì được biết tài khoản định danh mức độ 2 của chị không bị trùng thông tin với công dân nào khác. Tương tự, trường hợp của chị T.T.K. ở xã Đông Minh (Đông Sơn) nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, tự xưng là cán bộ Công an xã Đông Minh thông báo chị thiếu thông tin cá nhân trên dữ liệu quốc gia về dân cư và yêu cầu chị gọi lại để cung cấp thông tin cá nhân. Do trước đó đã được Công an xã Đông Minh nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo về các hình thức lừa đảo trên không gian mạng nên chị đã không làm theo, mà nhanh chóng liên hệ với Công an xã Đông Minh để trình báo sự việc.

Để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn của các loại tội phạm; đồng thời nêu cao ý thức tự bảo vệ dữ liệu cá nhân; không đăng, đưa lên mạng xã hội căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử VNeID, số điện thoại cá nhân... để không bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store (đối với hệ điều hành iOS cho điện thoại iPhone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android). Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn không chính thống, từ các đường link lạ; không bật chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại, không cung cấp thông tin cá nhân của bản thân cho người khác qua điện thoại... Khi gặp các tình huống có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời điều tra làm rõ. Trong trường hợp nghi vấn về thông tin định danh điện tử, người dân phải liên hệ công an xã, phường trên địa bàn hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.

Bài và ảnh: Quốc Hương