Cảnh báo nắng nóng diện rộng: Hơn 130 khu vực có nguy cơ cháy rừng rất cao

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm, trong số hơn 130 khu vực rừng có nguy cơ cháy trong ngày 22/4, có tới 35 khu vực rừng thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy ở cấp cực kỳ nguy hiểm.

Các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp nguy hiểm. (Nguồn: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm)

Sau cơn mưa mang tính “giải nhiệt” xảy ra vào chiều qua, hôm nay, 22/4, nắng nóng diện rộng lại xuất hiện ở Bắc Bộ, cũng như các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ; nguy cơ cháy rừng rất cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong ngày hôm nay và ngày mai, 23/4, thời tiết chủ đạo ở khu vực Bắc Bộ (bao gồm Thủ đô Hà Nội) phổ biến nắng nóng, trời khô hanh, nhiệt độ cao phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tại Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đáng chú ý, do nhiệt độ cao, trời khô hanh và gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, nhất là ở khu vực Trung Bộ, nên khả năng cháy rất cao.

Trong điều kiện thời tiết trên, sáng 22/4, Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) đối với 35 khu vực rừng ở Nam Bộ; và nguy cơ cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) đối với 97 điểm tại khu vực phía Bắc và một số tỉnh ở Nam Bộ, Tây Nguyên.

Cụ thể, các khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cấp V, gồm: Bù Đốp, Đồng Phú, Phước Long (tỉnh Bình Phước); Tân Biên, Gò Dầu, thành phố Tây Ninh, Tân Châu, Trảng Bàng, Bến Cầu, Dương Minh Châu (Tây Ninh); Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, Biên Hòa, thành phố Long Khánh (Đồng Nai); An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Rạch Giá, Kiên Hải, Kiên Lương, Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang); thị xã Ngã Năm, Châu Thành, Long Phú (Sóc Trăng); Trần Văn Thời, U Minh, Ngọc Hiển, Năm Căn, Thới Bình (Cà Mau); Phú Mỹ, Châu Đức, Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu).

132 khu vực có nguy cơ cháy rừng cấp IV, tập trung tại địa phương: Đồ Sơn, Thủy Nguyên, An Lão, An Dương (Hải Phòng); Tam Đảo, thành phố Phúc Yên, Lập Thạch, Bình Xuyên (Vĩnh Phúc); Bắc Mê, thành phố Hà Giang, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quản Bạ (Hà Giang); Thạch An, thành phố Cao Bằng, Bảo Lạc, Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hòa An, Hạ Lang, Nguyên Bình (Cao Bằng); Chợ Mới, thành phố Bắc Kạn, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Ba Bể (Bắc Kạn).

Cùng với đó là Móng Cái, Hạ Long, Đông Triều, Cẩm Phả, Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh); Hữu Lũng, Bình Gia, Cao Lộc, Đình Lập, Văn Quan, thành phố Lạng Sơn, Chi Lăng, Văn Lãng (Lạng Sơn); Chiêm Hóa, thành phố Tuyên Quang, Lâm Bình, Hàm Yên (Tuyên Quang); thành phố Thái Nguyên, Định Hóa, Đại Từ (Thái Nguyên); Hiệp Hòa, Yên Thế, Tân Yên, Lục Nam, thành phố Bắc Giang, Lục Ngạn, Sơn Động, Lạng Giang, Yên Dũng (Bắc Giang).

Một số khu vực nguy cơ cháy rừng cấp IV ở Nam Bộ và Tây Nguyên, gồm: Chư Krông Pa, Ayun Pa, Mang Yang, Chư Sê, Đức Cơ, Chư Păh (tỉnh Gia Lai); Hớn Quản, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Đồng Xoài, Phú Riềng (Bình Phước); Châu Thành (Tây Ninh); Côn Đảo, Long Điền, Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu); Tân Hưng, Tân An, Mộc Hóa, Đức Hòa, Bến Lức (Long An); Châu Thành, Cao Lãnh (Đồng Tháp); Tịnh Biên, Chợ Mới, Châu Thành, Tri Tôn, Châu Phú, Châu Đốc (An Giang).

Các địa phương khác cũng có nguy cơ cháy rừng cấp IV là Duyên Hải, Châu Thành, Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh); Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau); Gò Công Đông, Tân Phước, Gò Công (tỉnh Tiền Giang); Phú Quốc, Hà Tiên, Châu Thành, Giang Thành (tỉnh Kiên Giang); Ba Tri, Bình Đại (Bến Tre)./.

Theo TTXVN