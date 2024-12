Cẩm Thủy phấn đấu năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ban Chấp hành Đảng bộ Cẩm Thủy vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024; thảo luận, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2024, các cấp ủy đảng chính quyền, MTTQ các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc huyện Cẩm Thủy đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra.

Theo đó, có 27/27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt trên 2.636 tỷ đồng, tăng 4,07% so với cùng kỳ; công nghiệp - xây dựng ước đạt 3.142 tỷ đồng, bằng 106,8%, tăng 6,15% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 3.046 tỷ đồng, tăng 4,87%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 165 tỷ đồng, bằng 155% so với dự toán tỉnh giao và đạt 126% dự toán huyện giao.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được đẩy mạnh, trong năm có 3 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt NTM nâng cao. Huyện đạt 4/9 tiêu chí huyện NTM; có 7 sản phẩm OCOP được Hội đồng đánh giá, phân hạng công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; chất lượng giáo dục mũi nhọn tăng, nhiều kỳ thi xếp tốp đầu trong toàn tỉnh; các chính sách an sinh xã hội, chính sách cho người lao động thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Huyện đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đổi mới và đạt kết quả tích cực.

Trong năm, huyện cũng đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025” với số tiền vận động trên 6 tỷ đồng.

Xác định, năm 2025 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, các đại biểu đã thống nhất 27 chỉ tiêu chủ yếu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025, trong đó phấn đấu: Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 5,99% trở lên; thu nhập bình quân đầu người 60,5 triệu đồng trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên 2.300 tỷ đồng; thành lập mới 45 doanh nghiệp; 100% xã đạt chuẩn NTM...

Giang Nam (CTV)