Bóng đá trẻ Thanh Hóa một năm thành công vượt bậc

Với sự chuẩn bị có chiều sâu cho tương lai đã góp phần đem đến thành công vượt bậc cho công tác đào tạo bóng đá trẻ tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Sau 4 năm vắng bóng, đội U15 Đông Á Thanh Hóa đã xuất sắc giành HCĐ tại Giải U15 quốc gia năm 2024.

Sự phát triển của phong trào và giải cấp tỉnh

Nối tiếp thành công của các giải đấu năm 2022 và 2023, Giải bóng đá nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa năm 2024 được nâng tầm cả về quy mô tổ chức và chất lượng khi có sự tham gia của 47 đội bóng U8 và U10 trong tỉnh. Ngay sau khi giải kết thúc đã có 20 cầu thủ lứa tuổi U8 và 10 cầu thủ lứa tuổi U10 được Trung tâm Đào tạo Bóng đá Việt Hùng tuyển chọn, bổ sung cho các đội U9 và U11, tiếp tục đào tạo để tham gia giải U9 và U11 quốc gia. Bên cạnh đó, các giải đấu như Festival bóng đá cộng đồng, giải U10 Championship mở rộng, giải bóng đá cấp tiểu học, THCS của ngành giáo dục và TP Thanh Hóa và một số địa phương trong tỉnh đã khẳng định sự phát triển vượt bậc, đồng đều của công tác đào tạo bóng đá trẻ từ cấp cơ sở cho tới cấp tỉnh.

CLB Đông Á Thanh Hóa đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ kế cận tài năng.

Với vai trò được giao nhiệm vụ xây dựng và đào tạo các đội U9, U10 và U11 đại diện của tỉnh tham gia các giải U9 và U11 quốc gia hàng năm, Trung tâm Đào tạo Bóng đá Việt Hùng tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng công tác đào tạo trẻ, trong đó tuyển chọn, ký hợp đồng với các HLV giỏi, có chuyên môn, kinh nghiệm cả về huấn luyện và thi đấu; nghiên cứu áp dụng những giáo án huấn luyện mới, hiện đại, phấn đấu giành thành tích cao tại giải quốc gia. Năm 2024, các đội U9 và U11 Việt Hùng Thanh Hóa đã tham gia và thi đấu tốt tại giải quốc gia, trong đó đội U11 giành HCĐ, đội U9 lọt vào vòng tứ kết. Các đội U11 và U9 Việt Hùng Thanh Hóa để lại dấu ấn tốt đẹp bằng lối chơi đẹp mắt, cống hiến.

Tiếp tục nỗ lực giành thành tích cao

Với tinh thần “Thắng không kiêu, bại không nản”, những bài học kinh nghiệm vừa qua chính là cẩm nang để Trung tâm Đào tạo Bóng đá Việt Hùng tiếp tục dành sự đầu tư trọng điểm, nâng cao chất lượng công tác đào tạo các đội trẻ, có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu năm 2025. Trung tâm Đào tạo Bóng đá Việt Hùng đã bàn giao đội tuyển U11 cho Đông Á Thanh Hóa theo ký kết. Ngoài việc tiếp nhận lứa cầu thủ U11 nói trên, CLB Đông Á Thanh Hóa còn tổ chức đợt tuyển sinh cầu thủ trẻ trên phạm vi toàn tỉnh để phát hiện, tuyển chọn những cầu thủ tài năng, xuất sắc để tạo nguồn cầu thủ trẻ kế cận chất lượng cao, bổ sung cho các đội trẻ tham gia các quốc gia.

Sau 4 năm vắng bóng vì nhiều lý do khác nhau, năm 2024 đã đánh dấu sự trở lại ấn tượng của đội U15 Đông Á Thanh Hóa tại Giải U15 quốc gia. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đỗ Trọng Hải cùng sự chuẩn bị tốt về chuyên môn, lực lượng và quyết tâm cao, đội U15 Đông Á Thanh Hóa đã vượt qua vòng loại ở bảng đấu “tử thần” cùng các đối thủ U15 Hải Phòng, U15 Viettel, U15 PVF Công an Nhân dân, U15 Hà Nội và U15 Phú Thọ để góp mặt tại vòng chung kết. Ở vòng đấu này, U15 Đông Á Thanh Hóa thêm lần nữa vượt qua “bảng tử thần” khác (với các đối thủ U15 Sông Lam Nghệ An, U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai, U15 Long An) để giành vé vào tứ kết. Hành trình ấn tượng của U15 Đông Á Thanh Hóa tiếp tục được tô điểm với chiến thắng U15 Đồng Nai, qua đó tiến vào vòng bán kết. Mặc dù để thua trước U15 Bà Rịa - Vũng Tàu và xếp hạng ba chung cuộc, nhưng tấm HCĐ giành được là thành tích xuất sắc với U15 Đông Á Thanh Hóa sau 4 năm vắng bóng.

Đội U21 Đông Á Thanh Hóa giành HCĐ tại giải U21 Quốc gia năm 2024.

Bên cạnh đó, đội U21 Đông Á Thanh Hóa cũng đã để lại dấu ấn tại Giải U21 quốc gia năm nay với thành tích giành HCĐ. Không chỉ vượt qua vòng loại, đoàn quân của HLV Lê Hồng Minh còn được xem là “ngựa ô” của Giải U21 quốc gia với dàn cầu thủ trẻ tài năng, những gương mặt xuất sắc nhất từ lò đào tạo trẻ của CLB Đông Á Thanh Hóa như: Hà Châu Phi, Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ, Hà Minh Đức, Nguyễn Văn Tiếp... U21 Đông Á Thanh Hóa chỉ thiếu một chút may mắn ở vòng bán kết khi thua đội chủ nhà U21 PVF trong loạt sút luân lưu. Tuy vậy, thành tích của đội U21 là điểm tựa để nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc được HLV Velizar Popov gọi bổ sung vào đội 1 của Đông Á Thanh Hóa tham gia V.League 1, Cúp Quốc gia và Giải vô địch các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup mùa giải 2024-2025.

Khẳng định vị thế tốp đầu toàn quốc

Năm 2024 cũng đánh dấu bước ngoặt lớn trong công tác đào tạo trẻ đó là việc CLB Đông Á Thanh Hóa quyết định cử đội trẻ tham gia thi đấu tại giải hạng ba quốc gia. Với nòng cốt là các cầu thủ từ các đội U19, U17 và U15, Đội Trẻ Đông Á Thanh Hóa đã đặt ra mục tiêu giành 1 trong số 5 vé lên chơi ở giải hạng nhì năm sau. Việc tham gia giải là sân chơi rất cần thiết và cũng là dịp để các cầu thủ trẻ của Đông Á Thanh Hóa được ra sân thi đấu, qua đó trưởng thành hơn về chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu; có cơ hội được gọi lên đội 1 của CLB. Không chỉ vậy, nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc, tiêu biểu khác của CLB Đông Á Thanh Hóa tiếp tục được cho đi “tu nghiệp” bằng việc cho các CLB ở giải hạng nhất, hạng nhì “mượn” để thi đấu tại các giải hạng nhất và nhì quốc gia. Các cầu thủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ quy trở về phục vụ cho đội nhà ở những năm tiếp theo.

Đội Trẻ Đông Á Thanh Hóa xuất quân tham dự Giải hạng Ba quốc gia 2024.

Những kết quả nổi bật cùng cách làm ngày càng có sự đổi mới đã đem đến thành công cho công tác đào tạo bóng đá trẻ của Thanh Hóa năm nay. Dù vậy, để công tác đào tạo trẻ trở nên chuyên nghiệp hơn, các đội tuyển trẻ của tỉnh từ lứa U9 đến U21 cần được tạo điều kiện tham gia các giải quốc gia đều đặn hơn, bởi lẽ năm nay các đội U13 và U17 của Thanh Hóa đã phải “ngồi nhà”, không được tham gia giải quốc gia. Những năm trước đó, các đội U15 và một số đội trẻ khác vì nhiều nguyên nhân khác nhau cũng vắng bóng. Các cầu thủ trẻ đã khẳng định tài năng qua thành tích giành được ở các giải quốc gia cũng cần được quan tâm, trọng dụng, bổ sung cho đội 1, để từ đó Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế là một trong số các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu trong nước.

Bài và ảnh: Mạnh Cường