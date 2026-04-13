Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chiều 13/4, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động đồng chí Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thôi tham gia Quân ủy Trung ương; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 4 nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng, phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh: Việc Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, là kết quả của quá trình xem xét kỹ lưỡng, toàn diện trên cơ sở đánh giá đầy đủ về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ, kinh nghiệm và uy tín của cán bộ.

Đồng chí khẳng định, đây không chỉ là sự tin tưởng của Bộ Chính trị đối với cá nhân đồng chí Lê Đức Thái, mà còn là yêu cầu khách quan nhằm bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Trung ương đối với một địa phương có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng như Thanh Hóa.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Doãn Anh. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP quý I năm 2026 đạt khá, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; quốc phòng – an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn.

Phân tích rõ vị thế và tiềm năng của Thanh Hóa, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Đây là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có quy mô kinh tế lớn, dân số đông, hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Trong bối cảnh mới, Thanh Hóa không chỉ phát triển cho riêng mình, mà còn phải đóng vai trò dẫn dắt, lan tỏa phát triển trong vùng. Từ đó, đồng chí yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Việc triển khai nghị quyết phải đi vào thực chất, chuyển hóa rõ ràng thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, có lộ trình và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Tinh thần xuyên suốt là “hiểu sâu, hành động đúng, làm đến nơi đến chốn”, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của tỉnh đạt bình quân khoảng 11%/năm trong giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Khẩn trương hoàn thiện và vận hành thông suốt hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; tổ chức sơ kết, đánh giá để tiếp tục hoàn thiện mô hình theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung thực hiện các khâu đột phá chiến lược. Trong đó, ưu tiên đột phá về thể chế phát triển, nâng cao năng lực tổ chức thực thi, khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với quản trị hiện đại. Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng thực chất, khách quan, minh bạch; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Tỉnh Thanh Hóa cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường tạo nguồn, phát triển đảng viên ở các khu vực trọng điểm như doanh nghiệp ngoài nhà nước, công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác xây dựng Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và cán bộ cơ sở, người đứng đầu. Thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Trung ương về rà soát, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị đồng chí Lê Đức Thái trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy cần nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa phương, phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh, phương pháp công tác khoa học, dân chủ; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng; cùng tập thể lãnh đạo tỉnh xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao, tạo động lực đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng: Với truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, cùng sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị trí, vai trò và kỳ vọng của Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quan tâm, tin tưởng, giao phó trọng trách là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh: Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề trước yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc và có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống 96 năm của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và những thành tựu của Tỉnh đã đạt được, trên cương vị công tác mới, đồng chí xin hứa sẽ luôn nỗ lực hết mình, tiếp tục phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm, kỷ cương. Từ đó, cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất; phát huy trí tuệ tập thể, bản lĩnh, sáng tạo; nắm bắt thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra; góp phần cùng cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái mong rằng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cơ quan, đơn vị, xã, phường, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ để cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành “tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030 cho đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Minh Hiếu

