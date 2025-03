Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại huyện Triệu Sơn và Thường Xuân

Ngày 6 và 7/3, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương tại 2 huyện Triệu Sơn và Thường Xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác đã kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Hoa Thăng Thanh Hóa ở xã Thọ Dân (Triệu Sơn) chuyên sản xuất đèn trang trí điện tử.

Cùng đi có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và một số ban, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn.

Lãnh đạo huyện Triệu Sơn báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ.

Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn và Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân, sau khi nghe lãnh đạo 2 huyện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Kết luận số 121-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tình hình triển khai Kết luận số 123-KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên đoàn công tác của tỉnh đánh giá cao những kết quả mà 2 địa phương đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Đáng chú ý, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Triệu Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch ngay từ đầu nhiệm kỳ, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của các cấp, các ngành, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển khá toàn diện, có 27/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mức kế hoạch, trong đó có 20 chỉ tiêu vượt. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,85%, đứng thứ 7 toàn tỉnh; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm 2021-2025 đạt 3.281 tỷ đồng, huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 24.267 tỷ đồng...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ, giai đoạn năm 2021-2025 kết nạp 1.574 đảng viên mới. Triệu Sơn được công nhận huyện đạt chuẩn NTM sớm hơn so với mục tiêu nghị quyết 1 năm; sau 2 năm, huyện được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, là huyện thứ 15 trong cả nước được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại buổi làm việc với với Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn.

Đối với Thường Xuân, huyện đã có những kết quả nổi bật đó là: Có 22/27 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch; kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 đạt 6,17%, xếp thứ 5 trong 11 huyện miền núi của tỉnh. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 đạt hơn 6.993 tỷ đồng, vượt 13% mục tiêu đại hội; tổng nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn năm 2021-2025 ước đạt 670,8 tỷ đồng... Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị triển khai thực hiện có hiệu quả, trong nhiệm kỳ kết nạp được 769 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân.

Lãnh đạo huyện Thường Xuân báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao các cấp ủy, chính quyền 2 huyện Triệu Sơn và Thường Xuân đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy, trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết luận số 121-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 35-CT/TW và Kết luận số 118-KL/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đúng tiến độ và đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Triệu Sơn và Thường Xuân là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, trên địa bàn có nhiều di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai huyện đã nỗ lực, cố gắng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên những tiềm năng, lợi thế vẫn chưa được khai thác, phát huy hiệu quả. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế, bất cập. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường, quản lý di tích... có mặt còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy hai huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó cần khẩn trương thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện hiện nay, chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Khẩn trương hoàn thành tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, góp phần vào sự phát triển của tỉnh; tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy; tuyệt đối không được để công việc gián đoạn, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp.

Bám sát các quy hoạch của tỉnh và yêu cầu phát triển để rà soát, cập nhật, bổ sung các phương án, giải pháp nhằm khai thác tối đa lợi thế của địa phương, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp, quy hoạch cụm công nghiệp, quy hoạch hệ thống hạ tầng... Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường; đảm bảo khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường; kiên quyết đình chỉ, dừng hoạt động đối với dự án, công trình vi phạm, không bảo đảm điều kiện theo quy định.

Thường xuyên chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; triển khai hiệu quả phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” theo Chỉ thị số 42/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Cuộc vận động xây dựng nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác đã kiểm tra hoạt động sản xuất của Công ty TNHH giày Thường Xuân đóng tại xã Xuân Dương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho Công ty TNHH giày Thường Xuân.

Trong chuyến công tác, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác đã kiểm tra tình hình sản xuất của Công ty TNHH Hoa Thăng Thanh Hóa ở xã Thọ Dân (Triệu Sơn) chuyên sản xuất đèn trang trí điện tử; kiểm tra hoạt động sản xuất của Công ty TNHH giày Thường Xuân đóng tại xã Xuân Dương (Thường Xuân). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các doanh nghiệp đã đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương và đề nghị tổ chức công đoàn công ty cần bảo vệ quyền lợi cho người lao động, không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công; lãnh đạo công ty thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chúc các công ty tiếp tục đạt được nhiều thành công trong sản xuất, kinh doanh.

