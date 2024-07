Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gặp mặt và nói chuyện thân mật với cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã nghỉ hưu

Chiều 30/7 tại TP Sầm Sơn, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi gặp mặt và nói chuyện thân mật với cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã nghỉ hưu, đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, TP Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước khi bước vào chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một nhân cách lớn, một nhà văn hóa lớn, nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta; vị lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thông tin tình hình thời sự đến các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã nghỉ hưu.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng gửi tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã nghỉ hưu lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mừng tốt đẹp.

Thông tin tới các đại biểu những nét nổi bật về tình hình quốc tế, trong nước và những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 7 tháng năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là xung đột chính trị diễn ra tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên, nhiều công trình dự án trọng điểm quốc gia đã và đang được triển khai đầu tư; lĩnh vực văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Cùng với cả nước, trong 6 tháng đầu năm 2024, Thanh Hóa cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng 11,5%, đứng thứ 3 cả nước và đứng đầu nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Toàn tỉnh đã có 364 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 120 xã nông thôn mới nâng cao, 27 xã nông thôn mới kiểu mẫu, hơn 500 sản phẩm OCOP...

Hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông tiếp tục có bước phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, góp phần khai thác, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các địa phương. Văn hóa-xã hội đạt nhiều thành tích, một số lĩnh vực trong nhóm dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được chăm lo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại; đồng thời thông tin tới các đại biểu về những định hướng lớn, những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh những tháng cuối năm 2024 và thời gian tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Thanh Hóa phải tiếp tục giữ vững đoàn kết thống nhất; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm; tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực đồng bằng, ven biển; ưu tiên nguồn lực phát triển bền vững khu vực miền núi; thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá về thể chế, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực; chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, được quần chúng Nhân dân tin yêu.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong muốn các đồng chí cán bộ hưu trí tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín, đóng góp ý kiến cho lãnh đạo tỉnh đương nhiệm, góp phần vào sự phát triển đi lên của tỉnh, làm cao dày thêm truyền thống và thành tích đáng tự hào của quê hương Thanh Hóa anh hùng; xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc; tỉnh kiểu mẫu như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

