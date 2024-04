Bệnh viện tuyến huyện nỗ lực chuyển đổi số

Chuyển đổi số (CĐS) là con đường ngắn nhất giúp các bệnh viện tuyến huyện nâng cao chất lượng công tác khám, điều trị, quản lý bệnh viện, góp phần giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà, mang lại nhiều dịch vụ có ích cho người bệnh, nâng cao sự hài lòng của người bệnh đối với bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung sử dụng thẻ CCCD gắn chíp trong đăng ký khám, chữa bệnh.

Hiện nay, hầu hết các quy trình khám, chữa bệnh (KCB) tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung đều được thực hiện trên các phần mềm chuyên dụng, được ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong quản trị và hoạt động nghiệp vụ. Bệnh viện đã thực hiện liên thông dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử lên hệ thống giám định của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; thực hiện KCB bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp; đưa vào sử dụng các thiết bị đọc mã QR trên CCCD theo tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông...

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, cho biết: Để tạo thuận lợi nhất cho người dân khi đến KCB, bệnh viện đã cải tiến các quy trình từ đón tiếp bệnh nhân đến sử dụng hồ sơ, từng bước sử dụng bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu giữa các bộ phận, khoa, phòng... giúp hoàn thiện quy trình khép kín ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong KCB. Từ đó, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh, giảm bớt áp lực cho cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Ứng dụng CNTT, CĐS trong bệnh viện là lĩnh vực mới và phức tạp hơn các lĩnh vực khác bởi liên quan đến tính mạng con người. Nếu việc triển khai không đảm bảo quy trình kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu sẽ ảnh hưởng đến công tác KCB cho bệnh nhân. Do đó, để người bệnh được tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại, từ đó nâng cao chất lượng KCB, thời gian qua Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT, CĐS trong hoạt động KCB và quản lý bệnh viện.

Từ việc ứng dụng công nghệ số để khai thác thông tin, dữ liệu về người bệnh, phục vụ kịp thời cho công tác KCB, số hóa hồ sơ bệnh nhân, đã giúp Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành giảm bớt các chi phí in ấn, lưu trữ hồ sơ, giúp tiết kiệm thời gian cho đội ngũ y, bác sĩ và thời gian chờ đợi của bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành, cho biết: Năm 2023 bệnh viện bắt đầu lắp đặt demo phần mềm 6.0, bước đầu đưa vào sử dụng bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử, áp dụng chữ ký số hồ sơ bệnh án, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm iOffice, thanh toán không dùng tiền mặt... Cùng với đó, việc kết nối liên thông dữ liệu 4 cấp từ trạm y tế xã đến Bộ Y tế và với các đơn vị liên quan đang được bệnh viện đặc biệt quan tâm.

Hiện nay, việc thực hiện chuyển đổi số đã được ngành y tế Thanh Hóa quan tâm và bước đầu đạt được một số kết quả tích cực về chuyển đổi nhận thức, phát triển hạ tầng số, đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu... 100% bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện; 100% đơn vị y tế công lập triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; 100% cơ sở y tế công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn an ninh mạng; 677/677 cơ sở KCB ký hợp đồng BHYT đã triển khai việc sử dụng thẻ CCCD gắn chip thay thế thẻ BHYT...

Cùng với hoạt động ứng dụng CNTT, CĐS, các bệnh viện tuyến huyện cũng đang đẩy mạnh triển khai ứng dụng các kỹ thuật mới, chuyên sâu, tăng cường các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân... tiến tới ứng dụng công nghệ số toàn diện, hiện đại, sử dụng hoàn toàn hồ sơ, bệnh án điện tử, xây dựng nền tảng quản trị y tế thông minh dựa trên công nghệ số tích hợp thông tin, dữ liệu chung.

Bài và ảnh: Linh Hương