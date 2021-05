Trại tạm giam Công an tỉnh chuẩn bị tốt để người bị tạm giam, tạm giữ tham gia bầu cử

Trong những ngày này, hơn 700 cử tri tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá đang háo hức để thực hiện quyền công dân của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh triển khai công tác bảo vệ tại khu vực niêm yết danh sách cử tri Trại tạm giam.

Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá có hơn 1.000 đối tượng bị tạm giam, tạm giữ và phạm nhân đang thụ án. Qua rà soát, theo dõi, ở thời điểm hiện tại, Trại tạm giam (tổ bầu cử số 2, thuộc Ủy ban Bầu cử phường An Hưng, thành phố Thanh Hoá) có 750 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Sau khi nhận được kế hoạch bảo vệ bầu cử của Công an tỉnh, cán bộ quản giáo của Trại tạm giam Công an tỉnh đã trực tiếp xuống từng buồng giam để phổ biến cho người tạm giữ, tạm giam biết quyền được bầu cử của họ.

Theo đánh giá, qua công tác tuyên truyền, người bị tạm giam, tạm giữ cơ bản nắm bắt được quyền lợi của mình và thể hiện thái độ hợp tác, chấp hành.

Đại tá Lê Bá Chinh, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết: “Đến thời điểm trước 24 giờ diễn ra bầu cử (ngày 23-5-2021), Trại tạm giam Công an tỉnh sẽ chốt danh sách cử tri với Ủy ban Bầu cử phường An Hưng, thành phố Thanh Hoá để nhận và phát thẻ cử tri cho người bị tạm giam, tạm giữ. Trong ngày bầu cử, nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Trại sẽ bố trí 50% CBCS của Trại bỏ phiếu trước tại hòm phiếu chính, sau đó sẽ cử cán bộ đưa hòm phiếu phụ di chuyển qua từng buồng giam để các “cử tri đặc biệt” này thực hiện quyền công dân của mình”.

Thái Thanh