Huyện Yên Định cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử

Đến thời điểm này việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, niêm yết danh sách cử tri, tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp… trên địa bàn huyện Yên Định đã được huyện hoàn thành.

Tuyên truyền trực quan về công tác bầu cử rộn ràng khắp các tuyến đường, công sở trên địa bàn huyện

Huyện đã thực hiện tuyên truyền trực quan bằng các cụm cổ động tấm lớn, treo băng rôn, khẩu hiệu, bản tin, bảng tường, pa nô, áp phích, tranh ảnh ở khắp các tuyến đường, cơ quan, công sở, nhà văn hóa, trong khu dân cư phố, thôn; tăng cường tuyên truyền bằng xe lưu động về các xã, thôn và tăng thời lượng tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh nhằm tạo không khí phấn khởi cho Nhân dân, giúp cử tri biết thêm về thời gian, địa điểm, thông tin ứng cử viên... để tham gia bầu cử đạt kết quả cao.

Thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Ủy ban bầu cử xã Định Liên thực hiện đóng dấu phiếu bầu cử

Rất nhiều cử tri quan tâm đến nhà văn hóa thôn đọc tiểu sử các ứng cử viên.

Công an huyện Yên Định và Công an xã Định Tân kiểm tra công tác an ninh nhằm chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc

Xe tuyên truyền lưu động của huyện về tận các thôn để tuyên truyền về bầu cử

Tại các địa điểm bầu cử công tác kiểm tra, chỉnh trang được chú ý.

Một tuyến đường trung tâm huyện rực rỡ sắc màu tuyên truyền trực quan, tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của cử tri về cuộc bầu cử

Người dân thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch khi đến công sở giao dịch

Tổ bầu cử các địa phương tích cực rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Cuộc bầu cử như trang trí hòm phiếu, tăng âm loa đài, bảo quản các tài liệu phục vụ bầu cử, tổ chức dọn vệ sinh…

Huyện thành lập các đoàn kiểm tra về các đơn vị để kiểm tra đôn đốc công tác chuẩn bị bảo đảm đúng tiến độ và phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các xã đã chủ động mua, trang bị cho các đơn vị bầu cử thêm khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo nhiệt độ để dự phòng.

Tại Cuộc bầu cử lần này, huyện Yên Định có 123.337 cử tri với 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện; 161 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn. Nhiệm kỳ 2021-2026 cử tri huyện Yên Định được bầu 3 ĐBQH/5 ứng cử viên; 3 đại biểu HĐND tỉnh/5 ứng cử viên; 35 đại biểu HĐND huyện/56 ứng cử viên và 656 đại biểu HĐND xã/1.089 ứng cử viên.

Lê Hà