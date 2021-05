Huyện Vĩnh Lộc chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho ngày bầu cử

Những ngày này, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc khẩn trương hoàn thiện các khâu cuối cùng, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cử tri đi bỏ phiếu, bầu ra những đại biểu, đủ đức, đủ tài xứng đáng là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của Nhân dân.

Pa-nô, băng-zôn, cờ phướn, khẩu hiệu tuyên truyền cho cuộc bầu cử được trang trí tại các địa điểm bỏ phiếu và các trục đường giao thông chính của xã Vĩnh An.

Trên khắp các đường làng, thôn, xóm ở huyện Vĩnh Lộc đã được trang hoàng cờ hoa, băng-zôn, khẩu hiệu tuyên truyền hướng về ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại các nhà văn hóa thôn, điểm bầu cử các bảng biểu, danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đã được niêm yết công khai ở những điểm thuận tiện nhất cho người dân tìm hiểu. Cùng với đó, các điều kiện về cơ sở vật chất cho ngày bầu cử cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Đồng chí Lữ Minh Thư, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc cho biết: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021–2026 là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, vì vậy ngay từ đầu năm, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử của Huyện ủy; chỉ đạo UBND huyện thành lập Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện; đồng thời chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo bầu cử và UBBC, ban bầu cử, tổ bầu cử đảm bảo đúng thành phần, thời gian quy định. Căn cứ quy định, hướng dẫn, huyện cũng đã thành lập 10 ban bầu cử cấp huyện; 101 ban bầu cử cấp xã; 101 khu vực bỏ phiếu, với 1.226 thành viên.

Trong công tác tuyên truyền, UBBC huyện đã ban hành kế hoạch tuyên truyền trên địa bàn huyện với nhiều hình thức, như thông qua các hội nghị; qua các kỳ sinh hoạt Đảng, đoàn thể; tuyên truyền trực quan, qua hệ thống truyền thanh... Huyện đã triển khai làm 357 pa-nô cột, 190 băng-zôn, 84 lồng cờ, 430 cờ phướn, tuyên truyền bằng xe lưu động được 35 lượt, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của huyện, xã ngày 2 lần vào sáng, chiều.

Về công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác bầu cử, theo đồng chí Lê Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc, cho biết: Đến nay, cơ bản các xã, thị trấn đã chuẩn bị khá tốt cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử, đã tiến hành làm mới 60 con dấu các loại, các hòm phiếu được chuẩn bị kỹ lưỡng. Huyện đã hoàn thành việc in ấn, cấp phát hơn 100.000 các loại tài liệu như: mẫu biên bản, thẻ cử tri, phù hiệu, danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử...

Hiện nay, tại các đơn vị bầu cử, điểm bỏ phiếu ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định. Tổng số cử tri trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc có 63.287 cử tri đi bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021–2026. Theo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 3, tổng số người được giới thiệu ứng cử ở cấp huyện là 50 người để cử tri bầu chọn 30 người là đại biểu HĐND cấp huyện; tổng số người được giới thiệu ứng cử ở cấp xã là 522 người để cử tri bầu chọn 315 người là đại biểu HĐND cấp xã. Trên địa bàn huyện không có người tự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, UBBC huyện đã chỉ đạo tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội địa bàn cho cuộc bầu cử, không để bị động bất ngờ. Huy động, tăng cường lực lượng, nắm bắt tình hình đảm bảo an toàn tuyệt đối trong cuộc bầu cử. Đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tính đến thời điểm hiện nay, không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Song song chỉ đạo các cơ quan chức năng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ phụ trách tổ bầu cử thường xuyên bám nắm địa bàn, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cơ sở, không để bị động bất ngờ xảy ra.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tin tưởng rằng ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Bài và ảnh: Minh Hiếu