Hôm nay (23-5), hơn 2,66 triệu cử tri trong tỉnh đi bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021–2026

Hôm nay (23-5), cùng với gần 69,2 triệu cử tri trong cả nước, hơn 2,66 triệu cử tri tỉnh Thanh Hóa thực hiện quyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021–2026.

Cử tri vùng cao huyện Mường Lát sẵn sàng cho ngày bầu cử. Ảnh: Hoàng Đông

Trong cuộc bầu cử lần này, toàn tỉnh có 5 đơn vị bầu cử ĐBQH, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 259 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 3.909 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Có 3.983 tổ bầu cử ở 3.983 khu vực bỏ phiếu, với 3.752 khu vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4.000 cử tri; 208 khu vực bỏ phiếu dưới 300 cử tri; 22 khu vực bỏ phiếu tại đơn vị vũ trang Nhân dân; 1 khu vực bỏ phiếu tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam.

Có 24 người ứng cử ĐBQH khóa XV, 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, 1.519 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 21.984 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Cử tri tỉnh Thanh Hóa sẽ bầu ra 14 ĐBQH, 85 đại biểu HĐND tỉnh, 920 đại biểu HĐND cấp huyện, 13.269 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử, trong thời gian qua Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh và ban chỉ đạo công tác bầu cử, ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã đã ban hành kế hoạch, chủ động kiểm tra công tác bầu cử, tập trung vào các nội dung chính là công tác triển khai các văn bản của Trung ương và tỉnh liên quan đến bầu cử, công tác tổ chức thực hiện các bước công việc của cuộc bầu cử theo kế hoạch đã đề ra gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo chức năng, nhiệm vụ cũng đã xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn công tác giám sát cuộc bầu cử theo quy định. Các tiểu ban, sở, ngành, đơn vị có liên quan cũng chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ về đảm bảo an ninh trật tự, y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thông tin, tuyên truyền, chuyên môn nghiệp vụ công tác bầu cử. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức hàng nghìn lượt kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác bầu cử; qua đó phát huy, biểu dương những kết quả tích cực; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, góp phần tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chỉ đạo cơ quan, tổ chức liên quan hoàn thành việc in ấn, phân phối 41 loại tài liệu, 15 triệu bản in cho các tổ chức phụ trách bầu cử.

Công an tỉnh, tiểu ban an ninh trật tự đã thành lập 9 tổ nghiệp vụ trực tiếp phối hợp, hướng dẫn các địa bàn trọng điểm triển khai có hiệu quả các mặt công tác, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ban hành kế hoạch, tăng cường lực lượng, nắm chắc tình hình trên các địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, xây dựng kế hoạch luyện tập các phương án tác chiến, sẵn sàng lực lượng ứng phó với tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử.

