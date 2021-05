Công an Thanh Hóa quyết tâm bảo vệ an ninh, an toàn cho Cuộc bầu cử

Với mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lực lượng Công an Thanh Hoá đã và đang tập trung triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch, tập trung tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường công tác phòng ngừa bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử tại huyện Mường Lát.

Từ ngày 14-5, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tăng cường hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố và Công an xã, phường, thị trấn xuống các tổ bầu cử để tổ chức nắm tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh - trật tự (ANTT) tại cơ sở, không để các thế lực thù địch và các phần tử xấu lợi dụng, kích động chống phá hoặc làm ảnh hưởng đến Cuộc bầu cử.

Thượng tá Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc cho biết: Những ngày gần bầu cử, Công an huyện đã tăng cường tối đa lực lượng, phân công CBCS xuống địa bàn bầu cử để bảo đảm ANTT, đồng thời hướng dẫn bà con phòng, chống dịch COVID-19. Chú trọng bảo vệ nhân sự là các ứng cử viên.

Còn theo Trung tá Hoàng Văn Ngọ, Phó trưởng Công an huyện Hà Trung thì: Công an huyện đã tăng cường CBCS xuống cơ sở, nắm chắc tình hình ở các điểm bầu cử, qua đó sàng lọc phân loại các phần tử chống đối; tăng cường trấn áp các loại đối tượng, nhất là các đối tượng ma tuý, hình sự, trộm cắp…

Để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Cuộc bầu cử, thời gian qua lực lượng công an các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, xây dựng phương án giải quyết các tình huống có liên quan đến công tác bảo vệ bầu cử cũng như triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường công tác bảo vệ nội bộ; phát hiện sớm và giải quyết các vấn đề ngay từ khi mới phát sinh, không để diễn biến phức tạp và xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”.

Lực lượng công an liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, quản lý nhân hộ khẩu, vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ…

Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày bầu cử, chúng tôi sẽ tăng cường tối đa lực lượng, tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm, đặc biệt chú ý đến các vi phạm nổi cộm là nguyên nhân dẫn đến TNGT trên địa bàn tỉnh. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ trực 100% để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bầu cử.

Bên cạnh đó, lực lượng công an trong tỉnh đã thành lập các tổ đảm bảo ANTT tại các điểm bỏ phiếu; tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên phối hợp với lực lượng quân sự, bộ đội biên phòng tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ ANTT, đặc biệt là tại những khu vực bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử các ứng cử viên.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Phó Giám đốc đã xuống từng đơn vị kiểm tra công tác thường trực, ứng trực, gặp gỡ động viên các lực lượng bảo vệ tại các tổ bầu cử. Các đồng chí đã yêu cầu CBCS làm nhiệm vụ tại các địa điểm này cần tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, bảo vệ an toàn cho Nhân dân đi bầu cử.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào đúng thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, do đó bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm ANTT bảo vệ Cuộc bầu cử, lực lượng Công an Thanh Hoá cũng đang chủ động phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, quyết tâm bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử.

Thái Thanh