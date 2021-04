Chuẩn bị thật tốt công tác bầu cử

Thành phố biển Sầm Sơn đang tập trung cao độ cho các hoạt động kích cầu du lịch với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc trong tháng 4 như khai mạc lễ hội hoa, bắn pháo hoa, lễ hội du lịch biển, lễ hội thả diều...

Pa-nô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử tại phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn.

Cùng với triển khai mục tiêu kép: vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ thành phố đến các phường, xã, phố, thôn đã xác định thực hiện thật tốt công tác chuẩn bị để bảo đảm cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân. Những ngày này, ban chỉ đạo và ủy ban bầu cử thành phố đã tổ chức các đoàn công tác về các xã, phường, khu phố để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, việc tập huấn, hướng dẫn các văn bản về bầu cử, công tác chuẩn bị nhân sự, việc lập danh sách cử tri, khu vực bỏ phiếu, giải quyết đơn thư... Hòa trong màu nắng mới là rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu, cờ đỏ, pa nô, áp phích tuyên truyền về bầu cử tại công sở, các trục đường chính và các khu dân cư, tạo nên bầu không khí náo nức hướng về ngày hội non sông.

Tại buổi làm việc của đoàn công tác của tỉnh với Ban Thường vụ Thành ủy ngày 25-3, đồng chí Lê Trung Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Sầm Sơn đã triển khai các bước trong công tác bầu cử bảo đảm đúng quy định, quy trình. Sau hội nghị hiệp thương lần 2 của thành phố, tổng số người được đưa vào danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 63 người, sau hiệp thương tại các phường, xã đã thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND phường, xã là 472 người. Để chuẩn bị cho hiệp thương lần 3, ủy ban MTTQ thành phố và các phường, xã đã gửi văn bản đến ban công tác mặt trận thôn, khu phố để lấy ý kiến tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và HĐND các phường, xã. Thành phố đã thành lập 11 đơn vị bầu cử, 11 ban bầu cử tương ứng với 11 phường, xã. Các phường, xã đã thành lập 85 đơn vị bầu cử, 85 ban bầu cử. TP Sầm Sơn cũng đề nghị với Ủy ban Bầu cử tỉnh tăng cường công tác tập huấn về nghiệp vụ bầu cử cho những người trực tiếp tham gia công tác chuẩn bị bầu cử.

Tại huyện Hậu Lộc, công tác chuẩn bị các bước cho ngày bầu cử cũng đang được triển khai khẩn trương, bảo đảm đúng tiến độ thời gian, quy trình, quy định. Đồng chí Ngô Tuấn Anh, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hậu Lộc cho biết: Huyện đã thành lập 9 đơn vị bầu cử cấp huyện, cấp xã có 165 đơn vị. Việc cấp phát tài liệu, con dấu, hồ sơ ứng cử được triển khai đúng và trước thời hạn. Công tác nhân sự cấp xã được bảo đảm các quy định theo hướng dẫn của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Cho đến nay, công tác triển khai, chuẩn bị cho ngày bầu cử trong toàn tỉnh đã được các cấp ủy, chính quyền chủ động triển khai và hoàn thành sớm các bước so với các địa phương khác theo mốc thời gian của Hội đồng Bầu cử quốc gia lưu ý. Toàn tỉnh đã ban hành hơn 2.300 văn bản liên quan đến công tác bầu cử. Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 trong cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chỉ đạo tiểu ban an ninh trật tự quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, bầu cử, phòng ngừa, giải quyết đối với các tình huống phức tạp có thể xảy ra. Công an tỉnh đã tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai, đôn đốc, hướng dẫn công an các địa phương thực hiện nghiêm túc hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử.

Ngành y tế đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo các kịch bản, tình huống có thể xảy ra, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát, quản lý người đến, trở về địa phương từ vùng dịch để tổ chức rà soát, truy vết, chỉ định cách ly, xét nghiệm theo quy định, góp phần kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng chống dịch trước, trong thời gian diễn ra bầu cử. Thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch tại khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu.

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đã được các cấp, ngành, cơ quan, địa phương triển khai, thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, sáng tạo, rộng khắp trên mọi lĩnh vực, mọi vùng miền, với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua các hội nghị, các diễn đàn và sinh hoạt của tổ chức đảng, đoàn thể..., qua đó tạo sự lan tỏa, thống nhất cao mọi tầng lớp Nhân dân. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc hướng dẫn công tác tuyên truyền bằng hình thức trực quan; tổ chức tuyên truyền tại một số khu vực trọng điểm; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức liên hoan tuyên truyền cổ động chào mừng; phối hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, đơn vị. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị, triển khai nội dung văn bản về bầu cử; tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền hình, truyền thanh; triển khai tuyên truyền trực quan trên hệ thống pa nô, áp phích, tranh cổ động, khẩu hiệu dán tường, viết tường, băng rôn tới các xã, phường, thị trấn. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thường xuyên cập nhật, đưa các thông tin, hoạt động nổi bật; mở chuyên mục về cuộc bẩu cử; đăng tải nội dung, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, luật, tài liệu hỏi đáp, văn bản chỉ đạo của tỉnh về cuộc bầu cử...

Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Nội vụ đã phối hợp, tổ chức nhiều cuộc hội nghị tập huấn công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri, nghiệp vụ chuyên môn về xác định số lượng đại biểu HĐND, phân chia và thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, cử tri và danh sách cử tri, ứng cử và lập danh sách những người ứng cử, hướng dẫn nghiệp vụ về giới thiệu người ứng cử, kê khai hồ sơ ứng cử. Các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn cũng đã hoàn thành tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tham dự.

Chế độ thông tin, báo cáo được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Qua tổng hợp thông tin, báo cáo, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã kịp thời phát hiện, hướng dẫn các địa phương khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện; đồng thời, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia những vấn đề vượt thẩm quyền.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác triển khai, đến nay các nội dung công việc chuẩn bị bầu cử đã được tỉnh Thanh Hóa thực hiện, hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: Đức Minh