Bảo đảm quyền lợi bầu cử khi công dân đang cách ly phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, thực hiện hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là những địa phương có công dân đang cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đã, đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện, phương án bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch. Đồng thời bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của công dân cách ly trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Diễn tập bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu cách ly tập trung thị trấn Nga Sơn.

Là một trong những điểm “nóng” trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, khi tính đến ngày 17-5, huyện Nga Sơn có 65 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung tại công sở xã Nga Hưng cũ (39 người); công sở xã Nga Lĩnh cũ (25 người) và Bệnh viện Đa khoa huyện (1 người), phần lớn những trường hợp này liên quan đến bệnh nhân 3091. Đến ngày 26-5, những người đang thực hiện cách ly tập trung mới hoàn thành thời gian cách ly, trong khi cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23-5. Do đó, Ủy ban Bầu cử huyện Nga Sơn đã xây dựng phương án, chỉ đạo các tổ bầu cử chuẩn bị các điều kiện, kế hoạch bảo đảm cho người đang thực hiện cách ly tập trung hay cách ly y tế tại nhà đều được tham gia bỏ phiếu bầu cử theo quy định.

Ông Lê Văn Dậu, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, cho biết: Toàn huyện có 162 khu vực bỏ phiếu. Đến nay, đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực bỏ phiếu và cả trong các khu cách ly tập trung. Quan điểm của huyện là sẽ làm hết sức, chuẩn bị tốt các điều kiện để bảo đảm quyền bầu cử của mọi cử tri. Mục tiêu quan trọng nhất lúc này là cử tri vừa được thực hiện quyền bầu cử, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Tại thị trấn Nga Sơn - nơi có một điểm cách ly tập trung cho các trường hợp F1 - những ngày này, các thành viên trong tổ bầu cử vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, vừa phải rà soát di biến động cử tri, các trường hợp hết thời gian cách ly y tế tại nhà nhưng vẫn phải theo dõi sức khỏe, để chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, thành công. Theo Chủ tịch UBND thị trấn Nga Sơn Trương Thị Hoài, trên địa bàn thị trấn có 47 cử tri trong khu cách ly tập trung, trong đó cử tri thuộc trường hợp F1 là 33 người và cử tri là cán bộ khung, lực lượng y tế, quân đội, công an phục vụ trong khu cách ly là 14 người. Ngoài ra, tính đến ngày diễn ra bầu cử, toàn thị trấn có khoảng 20 người vẫn đang trong thời gian cách ly tại nhà. Để bảo đảm quyền lợi cho các cử tri thuộc diện trên, căn cứ hướng dẫn chung của Trung ương, của tỉnh và huyện, ủy ban bầu cử thị trấn đã xây dựng kịch bản, phương án cụ thể cho việc tổ chức bầu cử tại điểm cách ly tập trung và cho các công dân đang cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, công tác rà soát danh sách cử tri, biến động đi và đến được cập nhật liên tục nhằm bảo đảm quyền lợi của cử tri. Thành viên trong các tổ bầu cử cũng đã được tập huấn kỹ cả về nghiệp vụ công tác bầu cử, về kiến thức, quy định phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, ngày 16-5 vừa qua, thị trấn đã tổ chức diễn tập bầu cử tại tổ bầu cử số 5, trong đó chú trọng kỹ năng và quy trình sử dụng hòm phiếu phụ bảo đảm an toàn tại khu cách ly tập trung và đối với các trường hợp đang cách ly tại nhà. Được biết, ngoài thị trấn Nga Sơn, hoạt động diễn tập bầu cử trong phòng, chống dịch COVID-19 cũng đã được xã Nga Hải, Nga An và xã Nga Phượng triển khai thực hiện.

Không riêng huyện Nga Sơn, thực hiện hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6329/UBND-VX về việc hướng dẫn một số tình huống bầu cử do dịch COVID-19 có thể xảy ra trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tại các địa phương, đặc biệt là những địa phương có công dân đang thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà như huyện Quảng Xương, Quan Sơn, thị xã Nghi Sơn... ủy ban bầu cử huyện, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, phối hợp với ngành chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là việc tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà, tại khu vực cách ly tập trung nhằm bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của công dân. Qua thống kê của ngành chức năng, đến hết ngày 17-5, trên địa bàn tỉnh có hơn 500 công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại 39 khu vực cách ly, như Bệnh viên Phổi Thanh Hóa 36 công dân; khu cách ly tại huyện Quan Sơn 26 công dân, khu cách ly tại huyện Quảng Xương 30 công dân; tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại học Hồng Đức có 106 công dân... Cùng với đó, toàn tỉnh có trên 4.000 công dân đang thực hiện giám sát y tế, theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tại các khu cách ly tập trung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, niêm yết danh sách cử tri, người ứng cử, các quy định chặt chẽ, nghiêm túc trong quá trình bầu cử. Công dân trong khu cách ly được tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 dưới nhiều hình thức cả thông báo trên loa truyền thanh nội bộ và tuyên truyền trực quan. Đến thời điểm này, công dân ở các khu cách ly đã nắm được các quy định về bầu cử. Do vậy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tin tưởng công dân ở các khu cách ly trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện tốt quyền công dân của mình, để lựa chọn được người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Cũng theo Đại tá Thuật, tại khu cách ly, trong ngày bầu cử (23-5) sẽ sử dụng hòm phiếu phụ để tiến hành bầu cử, đồng thời thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Việc phát phiếu bầu cử cho cử tri và tổ chức để cử tri bỏ phiếu được thực hiện đúng theo quy định; đồng thời bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình.

Hiện, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, diễn biến dịch vẫn rất phức tạp, khó lường, vì vậy ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp Nhân dân không chủ quan, lơ là, nhất là khi cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã cận kề. Nhiệm vụ đặt ra lúc này là phải đề cao cảnh giác, có kế hoạch, chủ động, kịp thời triển khai biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm an toàn cho đại biểu và cử tri tham dự bầu cử; bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của cử tri trong cuộc bầu cử, kể cả những người đang thực hiện cách ly tập trung hay đang trong thời gian theo dõi, giám sát y tế, cách ly tại nhà.

Bài và ảnh: Phong Sắc