Bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23-5 sắp tới là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh, với đất nước. Ngay sau khi có kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, lực lượng công an trong tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử.

Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử tại huyện Thiệu Hóa.

Theo đó, Công an tỉnh đã quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó, tiếp tục tổ chức phát động trong toàn lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) bảo vệ an toàn cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Các đơn vị nghiệp vụ xây dựng kế hoạch phân công, bố trí lực lượng theo các tuyến, địa bàn trọng điểm. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động... bám sát cơ sở, tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tại các địa điểm tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri và bầu cử.

Đồng thời, huy động quân số xuống các địa bàn thực hiện tốt công tác nắm tình hình, dự báo tình hình chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp có liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở như tranh chấp đất đai, khiếu kiện liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, giải tỏa các công trình... Tập trung tối đa lực lượng, phương tiện đảm bảo ANTT trong ngày tổ chức bầu cử. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, phòng chống cháy nổ, tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Xây dựng giả định các tình huống nghiệp vụ và phương án chủ động đối phó, xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử như: xảy ra cháy nổ, tình trạng khiếu kiện đông người, xảy ra ùn tắc giao thông, gây rối trật tự công cộng tại các địa điểm tổ chức bầu cử; phát tán tờ rơi, treo băng zôn, khẩu hiệu trái pháp luật; những nơi thường xảy ra trộm cắp tài sản, phá hoại các băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền và lên phương án giải quyết để các đơn vị tổ chức tập huấn, diễn tập nhằm giải quyết kịp thời với các tình huống, không để bị động bất ngờ xảy ra.

Cùng với đó, lực lượng công an trong tỉnh cũng đã thành lập các tổ đảm bảo ANTT các điểm bỏ phiếu; các tổ tuần tra cơ động ứng trực 24/24 giờ trước, trong và sau ngày bầu cử; kiểm tra việc triển khai, xây dựng các phương án kế hoạch đảm bảo ANTT cũng như việc đảm bảo quân số trực chiến, ứng trực của các đơn vị tại cơ sở. Chủ động nắm chắc tình hình trên mọi mặt và không gian mạng; phối hợp đấu tranh ngăn chặn từ xa những đối tượng lợi dụng internet để gửi đơn thư nặc danh, tuyên truyền kích động chống phá cuộc bầu cử; làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, công tác quản lý cư trú; phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác bầu cử, thời gian qua, Công an huyện Ngọc Lặc đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thượng tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc, cho biết: Ngay sau khi có kế hoạch của Công an tỉnh về đảm bảo ANTT phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND, Công an huyện đã yêu cầu các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tăng cường biện pháp nắm tình hình, tổ chức tốt các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nắm chắc tiêu chuẩn ứng cử viên, phát hiện kịp thời những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị hiệp thương, các cuộc tiếp xúc cử tri. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, phản động. Bên cạnh đó, thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án dư luận quan tâm; tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau bầu cử.

Với sự thống nhất trong chỉ đạo, sự ra quân đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng công an tỉnh trong công tác đảm bảo ANTT, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra thuận lợi, an toàn.

Bài và ảnh: Quốc Hương